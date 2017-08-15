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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140728

После скандальной речи Ревы, украинцы не стали есть меньше и не стали есть лучше. Но очереди за безвизовым биометрическим паспортом таки увеличились...

2
02
 
 Разноязычный Украинец
21.08.2017
  145
 Рева (0)
 ТОП недели

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

76
581
 
 YV
17.08.2017
  3662
 Россия (71922)

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

69
574
 
 YV
18.08.2017
  2563
 Путин (24151)

Забытый всеми Пётр Николаевич Симоненко ездит в Испанию посмотреть на корриду и как там машут красным флагом. Ведь в Украине он этого лишён.

Вот только знает ли он, что флаг по-испански – bandera?

67
774
 
 YV
15.08.2017
  3067
 Симоненко (1750)

Беда России не в дураках и дорогах, а в том, что к мощам прикладываются миллионы, а к заповедям - единицы…

67
168
 
 Злой казак
15.08.2017
  3006
 Россия (71922)

Как выглядит извне политика Кремля.

Это, когда ты нажираешься слабительного, с целью нагадить соседу, но не успеваешь...

67
168
 
 Сергей76
16.08.2017
  3230
 Россия (71922)

Коли влада звинувачує народ у тому, що він буцімто забагато їсть, вона чомусь не бачить власної мордяки, яка вже не влазить в жоден телевізор...

64
367
 
 Alex Blavatskij
15.08.2017
  2487
 власть (2630)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

54
963
 
 ot63
20.08.2017
  2612
 Крым (20505)

"Киевэнерго" обнародовало новые тарифы на горячую воду и отопление.

Обнародовало – это когда для народа, а раз повысило – обахметило.

52
456
 
 Влад Просто
15.08.2017
  3302
 Ахметов (1993)

Хуг о российских наемниках на Донбассе:
- Наблюдатели видели знаки отличия РФ, но выводы не относятся к нашим полномочиям.

Хуг в детстве на уроке истории:
- Хрен его знает, что за войска взяли Берлин в 1945, хотя какие-то знаки различия там и были...

51
152
 
 Антип61
15.08.2017
  3196
 Донбасс (15800)

Что-то со снаряжением "крымского диверсанта" не так... Пила без тризуба, граната без надписи "Слава Украине", в паспорте нет визитки Яроша!

Не верю!!! (с).

50
353
 
 Свидетель Покращення
16.08.2017
  2882
 Крым (20505)

-Ну, чё, Димон, чё говорим?
-Как всегда, Владимир Владимирович, что шахтеры откопали в шахте ракетные двигатели, а трактористы отвезли их в КНДР...

49
352
 
 Свидетель Покращення
15.08.2017
  3126
 Путин (24151)

Из-за того, что украинцы много едят, в правительстве постоянно недожирают.

48
957
 
 Евгений Цуканов
18.08.2017
  2369
 Кабмин (10487)

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

48
149
 
 YV
20.08.2017
  2465
 Песков (740)

Украина – земля, поцелованная Богом. Здесь творятся чудеса. Слепые прозревают. Правда, не сразу. Например, для прозрения миссии ОБСЕ (признать что россияне воюют в Украине) понадобилось 3,5 года. Но лучше поздно, чем никогда.

48
957
 
 ot63
17.08.2017
  2357
 ОБСЕ (2768)

Благодаря своему президенту молодые россияне получили реальную возможность стать в мирное время Героями России. Посмертно.

47
653
 
 YV
18.08.2017
  3032
 Путин (24151)
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Цензор.НЕТАнекдотыПосле скандальной речи Ревы, украинцы не стали есть меньше и не стали есть лучше. Но очереди за безвизовым…
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