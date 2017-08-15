EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140673

Порошенко назначил постоянного представителя президента в Крыму, выдав ему шлепанцы и ножовку по дереву.

3
63
 
 Евгений Цуканов
21.08.2017
  425
 Порошенко (2650)
 ТОП недели

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

77
481
 
 YV
17.08.2017
  3603
 Росія (7368)

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

70
474
 
 YV
18.08.2017
  2487
 Путін (1730)

Забытый всеми Пётр Николаевич Симоненко ездит в Испанию посмотреть на корриду и как там машут красным флагом. Ведь в Украине он этого лишён.

Вот только знает ли он, что флаг по-испански – bandera?

68
674
 
 YV
15.08.2017
  3031
 Симоненко (7)

Как выглядит извне политика Кремля.

Это, когда ты нажираешься слабительного, с целью нагадить соседу, но не успеваешь...

67
168
 
 Сергей76
16.08.2017
  3191
 Росія (7368)

Беда России не в дураках и дорогах, а в том, что к мощам прикладываются миллионы, а к заповедям - единицы…

67
168
 
 Злой казак
15.08.2017
  2971
 Росія (7368)

Коли влада звинувачує народ у тому, що він буцімто забагато їсть, вона чомусь не бачить власної мордяки, яка вже не влазить в жоден телевізор...

63
366
 
 Alex Blavatskij
15.08.2017
  2463
 влада (31)

"Киевэнерго" обнародовало новые тарифы на горячую воду и отопление.

Обнародовало – это когда для народа, а раз повысило – обахметило.

51
455
 
 Влад Просто
15.08.2017
  3277
 Ахметов (75)

Хуг о российских наемниках на Донбассе:
- Наблюдатели видели знаки отличия РФ, но выводы не относятся к нашим полномочиям.

Хуг в детстве на уроке истории:
- Хрен его знает, что за войска взяли Берлин в 1945, хотя какие-то знаки различия там и были...

51
152
 
 Антип61
15.08.2017
  3175
 Донбас (7822)

Что-то со снаряжением "крымского диверсанта" не так... Пила без тризуба, граната без надписи "Слава Украине", в паспорте нет визитки Яроша!

Не верю!!! (с).

50
353
 
 Свидетель Покращення
16.08.2017
  2853
 Крим (3841)

-Ну, чё, Димон, чё говорим?
-Как всегда, Владимир Владимирович, что шахтеры откопали в шахте ракетные двигатели, а трактористы отвезли их в КНДР...

49
352
 
 Свидетель Покращення
15.08.2017
  3107
 Путін (1730)

Благодаря своему президенту молодые россияне получили реальную возможность стать в мирное время Героями России. Посмертно.

48
553
 
 YV
18.08.2017
  2974
 Путін (1730)

А лет через пятьдесят молодые люди будут с умным видом рассказывать, что Путин был великим правителем и зря его тогда расстреляли...

48
1361
 
 YV
15.08.2017
  2999
 Путін (1730)

Украина – земля, поцелованная Богом. Здесь творятся чудеса. Слепые прозревают. Правда, не сразу. Например, для прозрения миссии ОБСЕ (признать что россияне воюют в Украине) понадобилось 3,5 года. Но лучше поздно, чем никогда.

48
856
 
 ot63
17.08.2017
  2333
 ОБСЄ (1263)

В нашей стране не может сесть полицай за избиение, не может сесть судья за сбитого пешехода, не может сесть депутат и чиновник за коррупционные схемы, не может сесть журналист за враньё… Потому, что не может.

Но в любой момент могу сесть я и такой, как я, за литовские номера на тачке, за биткоин в кошельке, за счёт на “Payoneer”, за посадку деревьев на пустыре, за то, остались, не уехали, работаем, платим налоги и корчим из себя граждан.

И всё потому, что у главной проблемы Украины есть фамилия, имя, отчество, день рождения и бизнес под названием ЗАО «Украина».

47
754
 
 YV
18.08.2017
  2829
 українці (238)

Из-за того, что украинцы много едят, в правительстве постоянно недожирают.

47
956
 
 Евгений Цуканов
18.08.2017
  2320
 Кабмін (1851)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыПорошенко назначил постоянного представителя президента в Крыму, выдав ему шлепанцы и ножовку по дереву.
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти