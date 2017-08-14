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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140597

-Слышал, Минэкономразвития выставило на приватизацию Национальный цирк?
-А разве Верховная Рада до сих пор не приватизирована?

3
14
 
 Евгений Цуканов
20.08.2017
  203
 ВР (1168)
 ТОП недели

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

77
481
 
 YV
17.08.2017
  3384
 Росія (7359)

Россия - уникальная страна, она одновременно встает с колен, затягивает пояса, зашнуровывает берцы, кладет зубы на полку и наступает на грабли.

75
479
 
 Andrey Dark
14.08.2017
  3043
 Росія (7359)

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

69
473
 
 YV
18.08.2017
  2219
 Путін (1728)

Забытый всеми Пётр Николаевич Симоненко ездит в Испанию посмотреть на корриду и как там машут красным флагом. Ведь в Украине он этого лишён.

Вот только знает ли он, что флаг по-испански – bandera?

68
674
 
 YV
15.08.2017
  2881
 Симоненко (7)

Как выглядит извне политика Кремля.

Это, когда ты нажираешься слабительного, с целью нагадить соседу, но не успеваешь...

67
168
 
 Сергей76
16.08.2017
  3067
 Росія (7359)

Беда России не в дураках и дорогах, а в том, что к мощам прикладываются миллионы, а к заповедям - единицы…

67
168
 
 Злой казак
15.08.2017
  2876
 Росія (7359)

Смотрел российские новости. У всех проблемы: в Украине - фашизм, в США - расизм, в Европе - нищета, в России - шумные соседи на улице Пермякова, 78.

65
1378
 
 YV
14.08.2017
  3591
 Росія (7359)

"При появлении даже маленьких экономических проблем начинайте пугать население большой войной. Помогает радикально!»

© Отто фон Бисмарк.

65
1277
 
 YV
14.08.2017
  3692
 криза (120)

Коли влада звинувачує народ у тому, що він буцімто забагато їсть, вона чомусь не бачить власної мордяки, яка вже не влазить в жоден телевізор...

63
366
 
 Alex Blavatskij
15.08.2017
  2386
 влада (31)

Каждому - свое. Путин - с голым торсом, а россияне - с голой задницей.

61
768
 
 Евгений Цуканов
14.08.2017
  2831
 Путін (1728)

Москва живет в 21-ом веке, Россия - в 20-ом, Чечня - в 16-ом. Страна - большая, разные часовые пояса.

57
966
 
 YV
14.08.2017
  3335
 Росія (7359)

Слушая министра Реву понимаешь, что украинцы не только много едят, но и долго терпят тех, кто долго правит.

56
1773
 
 Евгений Цуканов
14.08.2017
  3058
 Рева (207)

Страшный сон министра соцполитики Ревы.

Порошенко на заседании Кабмина спрашивает:
-Где же взять деньги для пополнения бюджета?
Рева:
-Есть вам надо меньше, Пётр Алексеевич.

54
1670
 
 Евгений Цуканов
14.08.2017
  3530
 Порошенко (3829), Рева (207)

Хуг о российских наемниках на Донбассе:
- Наблюдатели видели знаки отличия РФ, но выводы не относятся к нашим полномочиям.

Хуг в детстве на уроке истории:
- Хрен его знает, что за войска взяли Берлин в 1945, хотя какие-то знаки различия там и были...

51
152
 
 Антип61
15.08.2017
  3103
 Донбас (7814)

Что-то со снаряжением "крымского диверсанта" не так... Пила без тризуба, граната без надписи "Слава Украине", в паспорте нет визитки Яроша!

Не верю!!! (с).

50
353
 
 Свидетель Покращення
16.08.2017
  2791
 Крим (3833)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Слышал, Минэкономразвития выставило на приватизацию Национальный цирк? -А разве Верховная Рада до сих пор не приватизирована?
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