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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140563

Не верите, что Макдональдс может стать началом успеха? Сам сын Дмитрия Пескова начал с гоп-стопа возле Макдональдса!

1
01
 
 YV
19.08.2017
  76
 Песков (58)
 ТОП недели

Россия - уникальная страна, она одновременно встает с колен, затягивает пояса, зашнуровывает берцы, кладет зубы на полку и наступает на грабли.

72
476
 
 Andrey Dark
14.08.2017
  2904
 Россия (71899)

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

71
475
 
 YV
17.08.2017
  3119
 Россия (71899)

Забытый всеми Пётр Николаевич Симоненко ездит в Испанию посмотреть на корриду и как там машут красным флагом. Ведь в Украине он этого лишён.

Вот только знает ли он, что флаг по-испански – bandera?

67
572
 
 YV
15.08.2017
  2742
 Симоненко (1750)

"До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов", - Гройсман.

Их надо ставить не на дорогах, а при входе в Кабмин – судя по высказываниям чиновников и их фотографиям, наши «слуги» сильно зажрались.

66
773
 
 Влад Просто
13.08.2017
  3607
 Гройсман (3300)

Смотрел российские новости. У всех проблемы: в Украине - фашизм, в США - расизм, в Европе - нищета, в России - шумные соседи на улице Пермякова, 78.

64
1175
 
 YV
14.08.2017
  3523
 Россия (71899)

Беда России не в дураках и дорогах, а в том, что к мощам прикладываются миллионы, а к заповедям - единицы…

63
164
 
 Злой казак
15.08.2017
  2803
 Россия (71899)

"При появлении даже маленьких экономических проблем начинайте пугать население большой войной. Помогает радикально!»

© Отто фон Бисмарк.

63
1174
 
 YV
14.08.2017
  3628
 кризис (3064)

Коли влада звинувачує народ у тому, що він буцімто забагато їсть, вона чомусь не бачить власної мордяки, яка вже не влазить в жоден телевізор...

62
264
 
 Alex Blavatskij
15.08.2017
  2325
 власть (2630)

Как выглядит извне политика Кремля.

Это, когда ты нажираешься слабительного, с целью нагадить соседу, но не успеваешь...

62
163
 
 Сергей76
16.08.2017
  2961
 Россия (71899)

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

59
362
 
 YV
18.08.2017
  1869
 Путин (24148)

Каждому - свое. Путин - с голым торсом, а россияне - с голой задницей.

58
765
 
 Евгений Цуканов
14.08.2017
  2777
 Путин (24148)

Москва живет в 21-ом веке, Россия - в 20-ом, Чечня - в 16-ом. Страна - большая, разные часовые пояса.

56
864
 
 YV
14.08.2017
  3276
 Россия (71899)

Слушая министра Реву понимаешь, что украинцы не только много едят, но и долго терпят тех, кто долго правит.

54
1670
 
 Евгений Цуканов
14.08.2017
  3004
 Рева (242)

Страшный сон министра соцполитики Ревы.

Порошенко на заседании Кабмина спрашивает:
-Где же взять деньги для пополнения бюджета?
Рева:
-Есть вам надо меньше, Пётр Алексеевич.

53
1568
 
 Евгений Цуканов
14.08.2017
  3477
 Порошенко (13565), Рева (242)

В России до реализации программы "Ядерное оружие в обмен на замороженные куриные окорочка" осталось несколько лет.

52
658
 
 YV
13.08.2017
  2602
 Россия (71899)
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Цензор.НЕТАнекдотыНе верите, что Макдональдс может стать началом успеха? Сам сын Дмитрия Пескова начал с гоп-стопа возле Макдональдса!
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