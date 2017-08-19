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Анекдоты

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140533

Коли читаєш слова Путіна про те, що «Україна будуватиме своє майбутнє разом з Росією» і що «росіяни і українці – це взагалі один народ», чомусь одразу згадується старий радянський анекдот часів колективізаці. Телеграма у Москву:
"Колгосп створили, присилайте колгоспників».

 
00
 
 Alex Blavatskij
19.08.2017
  13
 Путин (9953)
 ТОП недели

С приходом в российскую политику дочери Пескова, занервничали Яровая, Поклонская, Мизулина…

Мест - мало, а дур - много...

85
792
 
 YV
12.08.2017
  4354
 Песков (740)

- Какая самая стабильная валюта у политиков?
- Тридцать сребреников.

79
483
 
 Юрий Крайний
12.08.2017
  4094
 политика (3232)

Россия - уникальная страна, она одновременно встает с колен, затягивает пояса, зашнуровывает берцы, кладет зубы на полку и наступает на грабли.

72
476
 
 Andrey Dark
14.08.2017
  2845
 Россия (71898)

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

69
473
 
 YV
17.08.2017
  3038
 Россия (71898)

Не то плохо, что министр – дурак, а то, что дурак – министр. ©

67
976
 
 YV
12.08.2017
  3769
 Кабмин (10485)

Забытый всеми Пётр Николаевич Симоненко ездит в Испанию посмотреть на корриду и как там машут красным флагом. Ведь в Украине он этого лишён.

Вот только знает ли он, что флаг по-испански – bandera?

67
572
 
 YV
15.08.2017
  2684
 Симоненко (1750)

Раз мы, украинцы, много едим, то давайте съедим министра Реву!!! ©

67
875
 
 YV
12.08.2017
  3710
 Рева (242)

"До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов", - Гройсман.

Их надо ставить не на дорогах, а при входе в Кабмин – судя по высказываниям чиновников и их фотографиям, наши «слуги» сильно зажрались.

66
773
 
 Влад Просто
13.08.2017
  3563
 Гройсман (3300)

Смотрел российские новости. У всех проблемы: в Украине - фашизм, в США - расизм, в Европе - нищета, в России - шумные соседи на улице Пермякова, 78.

64
1175
 
 YV
14.08.2017
  3519
 Россия (71898)

Беда России не в дураках и дорогах, а в том, что к мощам прикладываются миллионы, а к заповедям - единицы…

63
164
 
 Злой казак
15.08.2017
  2798
 Россия (71898)

"При появлении даже маленьких экономических проблем начинайте пугать население большой войной. Помогает радикально!»

© Отто фон Бисмарк.

63
1174
 
 YV
14.08.2017
  3625
 кризис (3064)

Коли влада звинувачує народ у тому, що він буцімто забагато їсть, вона чомусь не бачить власної мордяки, яка вже не влазить в жоден телевізор...

62
264
 
 Alex Blavatskij
15.08.2017
  2321
 власть (2630)

Крымчане так привыкли к украинской «бедности», что никак не могут жить в России по «богатому».

62
870
 
 ot63
12.08.2017
  3886
 Крым (20485)

Как выглядит извне политика Кремля.

Это, когда ты нажираешься слабительного, с целью нагадить соседу, но не успеваешь...

61
162
 
 Сергей76
16.08.2017
  2949
 Россия (71898)

Каждому - свое. Путин - с голым торсом, а россияне - с голой задницей.

58
765
 
 Евгений Цуканов
14.08.2017
  2774
 Путин (24148)
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Цензор.НЕТАнекдотыКоли читаєш слова Путіна про те, що «Україна будуватиме своє майбутнє разом з Росією» і що «росіяни і українці – це…
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