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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140481

"Нардеп Поляков отказался надеть электронный браслет", - САП.

«Нардеп, не боись! Электронный браслет – не тазик с цементом». (Линч).

7
18
 
 Влад Просто
18.08.2017
  299
 Поляков (0)
 ТОП недели

А вот мне интересно, знает ли министр Рева, что самые прожорливые среди украинцев – это пенсионеры. Они не то, что 50%, они все 95% своих пенсий тратят на еду.

94
8102
 
 YV
12.08.2017
  3092
 Рева (206)

Средняя зарплата в Германии – 3520 евро, из них 14% на еду – это 493 евро.

Средняя зарплата в Украине – 6638 гривен или 220 евро, из них 50% на еду – это 110 евро.

Министр Рева, так кто больше ест? Вам пора в школу - учить математику и логику! ©

89
998
 
 YV
12.08.2017
  3816
 Рева (206)

С приходом в российскую политику дочери Пескова, занервничали Яровая, Поклонская, Мизулина…

Мест - мало, а дур - много...

84
791
 
 YV
12.08.2017
  4246
 Пєсков (302)

- Какая самая стабильная валюта у политиков?
- Тридцать сребреников.

78
482
 
 Юрий Крайний
12.08.2017
  4016
 політика (72)

Египетские и турецкие власти требуют, чтобы россияне фотографировались на загранпаспорт уже пьяными...

72
072
 
 Сергей76
12.08.2017
  2469
 Єгипет (64), Росія (7342), Туреччина (664)

Россия - уникальная страна, она одновременно встает с колен, затягивает пояса, зашнуровывает берцы, кладет зубы на полку и наступает на грабли.

71
475
 
 Andrey Dark
14.08.2017
  2759
 Росія (7342)

Не то плохо, что министр – дурак, а то, что дурак – министр. ©

67
976
 
 YV
12.08.2017
  3706
 Кабмін (1837)

Раз мы, украинцы, много едим, то давайте съедим министра Реву!!! ©

66
874
 
 YV
12.08.2017
  3649
 Рева (206)

Смотрел российские новости. У всех проблемы: в Украине - фашизм, в США - расизм, в Европе - нищета, в России - шумные соседи на улице Пермякова, 78.

64
1074
 
 YV
14.08.2017
  3431
 Росія (7342)

Забытый всеми Пётр Николаевич Симоненко ездит в Испанию посмотреть на корриду и как там машут красным флагом. Ведь в Украине он этого лишён.

Вот только знает ли он, что флаг по-испански – bandera?

64
569
 
 YV
15.08.2017
  2568
 Симоненко (7)

"До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов", - Гройсман.

Их надо ставить не на дорогах, а при входе в Кабмин – судя по высказываниям чиновников и их фотографиям, наши «слуги» сильно зажрались.

63
770
 
 Влад Просто
13.08.2017
  3491
 Гройсман (1946)

"При появлении даже маленьких экономических проблем начинайте пугать население большой войной. Помогает радикально!»

© Отто фон Бисмарк.

62
1173
 
 YV
14.08.2017
  3544
 криза (120)

Крымчане так привыкли к украинской «бедности», что никак не могут жить в России по «богатому».

62
870
 
 ot63
12.08.2017
  3848
 Крим (3815)

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

62
365
 
 YV
17.08.2017
  2551
 Росія (7342)

Вслед за советом Ревы "украинцам надо меньше есть".

На вопрос "Почему у нас такие плохие дороги?" министр транспорта ответил: "Украинцам надо меньше ездить".

На вопрос "Где доступные лекарства?" министр здравоохранения ответил: "Украинцам надо меньше болеть".

На вопрос "Как значительно повысить пенсии?" Пенсионный Фонд ответил "Украинцам надо меньше жить".
...

62
567
 
 Разноязычный Украинец
11.08.2017
  1997
 Рева (206)
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Цензор.НЕТАнекдоты"Нардеп Поляков отказался надеть электронный браслет", - САП. «Нардеп, не боись! Электронный браслет – не тазик с…
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