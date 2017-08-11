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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140423

- Димон, а ты чо со мной никогда за щукой не ездишь, сколько не зову?
- А смысл ?! Вам, Владимир Владимирыч - хорошо. У вас щука, если не на моль, или силикон, то на худой конец на окурок клюнет.. А чтобы щука на Айфон клевала, я чо-то ни от кого не слышал.

4
26
 
 систематик
17.08.2017
  404
 Медведев (833), Путин (9953)
 ТОП недели

А вот мне интересно, знает ли министр Рева, что самые прожорливые среди украинцев – это пенсионеры. Они не то, что 50%, они все 95% своих пенсий тратят на еду.

94
8102
 
 YV
12.08.2017
  2981
 Рева (240)

Средняя зарплата в Германии – 3520 евро, из них 14% на еду – это 493 евро.

Средняя зарплата в Украине – 6638 гривен или 220 евро, из них 50% на еду – это 110 евро.

Министр Рева, так кто больше ест? Вам пора в школу - учить математику и логику! ©

89
998
 
 YV
12.08.2017
  3708
 Рева (240)

С приходом в российскую политику дочери Пескова, занервничали Яровая, Поклонская, Мизулина…

Мест - мало, а дур - много...

84
791
 
 YV
12.08.2017
  4140
 Песков (738)

- Какая самая стабильная валюта у политиков?
- Тридцать сребреников.

77
481
 
 Юрий Крайний
12.08.2017
  3932
 политика (3232)

Над европейцами, кормящими беженцев, в основном, смеются люди, кормящие миллионы чиновников, армию ментов, Крым и Чеченскую республику.

74
882
 
 YV
11.08.2017
  3854
 Россия (71885)

Египетские и турецкие власти требуют, чтобы россияне фотографировались на загранпаспорт уже пьяными...

71
071
 
 Сергей76
12.08.2017
  2398
 Египет (689), Россия (71885), Турция (2047)

Россия - уникальная страна, она одновременно встает с колен, затягивает пояса, зашнуровывает берцы, кладет зубы на полку и наступает на грабли.

69
473
 
 Andrey Dark
14.08.2017
  2673
 Россия (71885)

Не то плохо, что министр – дурак, а то, что дурак – министр. ©

67
976
 
 YV
12.08.2017
  3642
 Кабмин (10468)

Раз мы, украинцы, много едим, то давайте съедим министра Реву!!! ©

66
874
 
 YV
12.08.2017
  3588
 Рева (240)

Смотрел российские новости. У всех проблемы: в Украине - фашизм, в США - расизм, в Европе - нищета, в России - шумные соседи на улице Пермякова, 78.

63
972
 
 YV
14.08.2017
  3321
 Россия (71885)

"До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов", - Гройсман.

Их надо ставить не на дорогах, а при входе в Кабмин – судя по высказываниям чиновников и их фотографиям, наши «слуги» сильно зажрались.

63
669
 
 Влад Просто
13.08.2017
  3416
 Гройсман (3287)

Вслед за советом Ревы "украинцам надо меньше есть".

На вопрос "Почему у нас такие плохие дороги?" министр транспорта ответил: "Украинцам надо меньше ездить".

На вопрос "Где доступные лекарства?" министр здравоохранения ответил: "Украинцам надо меньше болеть".

На вопрос "Как значительно повысить пенсии?" Пенсионный Фонд ответил "Украинцам надо меньше жить".
...

62
567
 
 Разноязычный Украинец
11.08.2017
  1942
 Рева (240)

Крымчане так привыкли к украинской «бедности», что никак не могут жить в России по «богатому».

62
870
 
 ot63
12.08.2017
  3787
 Крым (20467)

"При появлении даже маленьких экономических проблем начинайте пугать население большой войной. Помогает радикально!»

© Отто фон Бисмарк.

60
1171
 
 YV
14.08.2017
  3434
 кризис (3064)

Забытый всеми Пётр Николаевич Симоненко ездит в Испанию посмотреть на корриду и как там машут красным флагом. Ведь в Украине он этого лишён.

Вот только знает ли он, что флаг по-испански – bandera?

59
564
 
 YV
15.08.2017
  2396
 Симоненко (1750)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Димон, а ты чо со мной никогда за щукой не ездишь, сколько не зову? - А смысл ?! Вам, Владимир Владимирыч - хорошо. У вас…
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