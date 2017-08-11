Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
"Украинцы много едят.."
Правильно. Украинцы, давайте начнем привыкать меньше есть. И тренироваться "меньше есть" будем на кондитерских изделиях определённой марки. Тем более, что настоящему, патриотичному украинцу не пристало есть продукты под непонятным, не украинским названием то ли "RAshen", то ли "ROshen", которыми нас пытаются закормить.
45
Вслед за советом Ревы "украинцам надо меньше есть".
На вопрос "Почему у нас такие плохие дороги?" министр транспорта ответил: "Украинцам надо меньше ездить".
На вопрос "Где доступные лекарства?" министр здравоохранения ответил: "Украинцам надо меньше болеть".
На вопрос "Как значительно повысить пенсии?" Пенсионный Фонд ответил "Украинцам надо меньше жить".
...
1931