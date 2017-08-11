Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Путин посетил свиноферму. Редакция ТВ "Россия 24" обсуждает название сюжета для выпуска его на телеэкраны России. Рассматриваются варианты: «Путин среди свиней» и «Свиньи вокруг Путина».
- Эх, кабы это было бы просто фото, мы бы подписали просто - "Третий слева Путин", а тут ломай себе голову, - вздохнул выпускающий редактор.
127
Вслед за советом Ревы "украинцам надо меньше есть".
На вопрос "Почему у нас такие плохие дороги?" министр транспорта ответил: "Украинцам надо меньше ездить".
На вопрос "Где доступные лекарства?" министр здравоохранения ответил: "Украинцам надо меньше болеть".
На вопрос "Как значительно повысить пенсии?" Пенсионный Фонд ответил "Украинцам надо меньше жить".
...
1931