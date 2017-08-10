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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140316

Внимание, акция от ФСБ! Приезжай отдыхать в Крым и выиграй бесплатное продление отдыха на 10-15 лет!

5
27
 
 ot63
16.08.2017
  399
 Крым (1481), ФСБ (66)
 ТОП недели

А вот мне интересно, знает ли министр Рева, что самые прожорливые среди украинцев – это пенсионеры. Они не то, что 50%, они все 95% своих пенсий тратят на еду.

92
698
 
 YV
12.08.2017
  2810
 Рева (239)

Средняя зарплата в Германии – 3520 евро, из них 14% на еду – это 493 евро.

Средняя зарплата в Украине – 6638 гривен или 220 евро, из них 50% на еду – это 110 евро.

Министр Рева, так кто больше ест? Вам пора в школу - учить математику и логику! ©

88
795
 
 YV
12.08.2017
  3543
 Рева (239)

С приходом в российскую политику дочери Пескова, занервничали Яровая, Поклонская, Мизулина…

Мест - мало, а дур - много...

83
588
 
 YV
12.08.2017
  3968
 Песков (738)

Над европейцами, кормящими беженцев, в основном, смеются люди, кормящие миллионы чиновников, армию ментов, Крым и Чеченскую республику.

76
682
 
 YV
11.08.2017
  3738
 Россия (71874)

- Какая самая стабильная валюта у политиков?
- Тридцать сребреников.

75
479
 
 Юрий Крайний
12.08.2017
  3795
 политика (3232)

Египетские и турецкие власти требуют, чтобы россияне фотографировались на загранпаспорт уже пьяными...

69
069
 
 Сергей76
12.08.2017
  2287
 Египет (689), Россия (71874), Турция (2046)

Россия - уникальная страна, она одновременно встает с колен, затягивает пояса, зашнуровывает берцы, кладет зубы на полку и наступает на грабли.

68
472
 
 Andrey Dark
14.08.2017
  2478
 Россия (71874)

Раз мы, украинцы, много едим, то давайте съедим министра Реву!!! ©

66
672
 
 YV
12.08.2017
  3482
 Рева (239)

Не то плохо, что министр – дурак, а то, что дурак – министр. ©

66
773
 
 YV
12.08.2017
  3531
 Кабмин (10464)

Смотрел российские новости. У всех проблемы: в Украине - фашизм, в США - расизм, в Европе - нищета, в России - шумные соседи на улице Пермякова, 78.

63
770
 
 YV
14.08.2017
  3101
 Россия (71874)

Крымчане так привыкли к украинской «бедности», что никак не могут жить в России по «богатому».

62
668
 
 ot63
12.08.2017
  3670
 Крым (20453)

"До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов", - Гройсман.

Их надо ставить не на дорогах, а при входе в Кабмин – судя по высказываниям чиновников и их фотографиям, наши «слуги» сильно зажрались.

61
667
 
 Влад Просто
13.08.2017
  3281
 Гройсман (3276)

"При появлении даже маленьких экономических проблем начинайте пугать население большой войной. Помогает радикально!»

© Отто фон Бисмарк.

60
969
 
 YV
14.08.2017
  3202
 кризис (3064)

Вслед за советом Ревы "украинцам надо меньше есть".

На вопрос "Почему у нас такие плохие дороги?" министр транспорта ответил: "Украинцам надо меньше ездить".

На вопрос "Где доступные лекарства?" министр здравоохранения ответил: "Украинцам надо меньше болеть".

На вопрос "Как значительно повысить пенсии?" Пенсионный Фонд ответил "Украинцам надо меньше жить".
...

60
565
 
 Разноязычный Украинец
11.08.2017
  1849
 Рева (239)

Когда-то Россия хотела контролировать Чечню, в результате платит Чечне дань.
Теперь Россия хочет контролировать Украину...

57
865
 
 YV
10.08.2017
  2362
 Россия (71874)
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Цензор.НЕТАнекдотыВнимание, акция от ФСБ! Приезжай отдыхать в Крым и выиграй бесплатное продление отдыха на 10-15 лет!
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