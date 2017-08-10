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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140239

Забытый всеми Пётр Николаевич Симоненко ездит в Испанию посмотреть на корриду и как там машут красным флагом. Ведь в Украине он этого лишён.

Вот только знает ли он, что флаг по-испански – bandera?

17
118
 
 YV
15.08.2017
  369
 Симоненко (359)
 ТОП недели

А вот мне интересно, знает ли министр Рева, что самые прожорливые среди украинцев – это пенсионеры. Они не то, что 50%, они все 95% своих пенсий тратят на еду.

90
595
 
 YV
12.08.2017
  2580
 Рева (239)

Средняя зарплата в Германии – 3520 евро, из них 14% на еду – это 493 евро.

Средняя зарплата в Украине – 6638 гривен или 220 евро, из них 50% на еду – это 110 евро.

Министр Рева, так кто больше ест? Вам пора в школу - учить математику и логику! ©

86
692
 
 YV
12.08.2017
  3284
 Рева (239)

С приходом в российскую политику дочери Пескова, занервничали Яровая, Поклонская, Мизулина…

Мест - мало, а дур - много...

82
486
 
 YV
12.08.2017
  3712
 Песков (738)

Над европейцами, кормящими беженцев, в основном, смеются люди, кормящие миллионы чиновников, армию ментов, Крым и Чеченскую республику.

77
582
 
 YV
11.08.2017
  3595
 Россия (71854)

- Какая самая стабильная валюта у политиков?
- Тридцать сребреников.

72
476
 
 Юрий Крайний
12.08.2017
  3613
 политика (3232)

Египетские и турецкие власти требуют, чтобы россияне фотографировались на загранпаспорт уже пьяными...

68
068
 
 Сергей76
12.08.2017
  2156
 Египет (689), Россия (71854), Турция (2046)

Не то плохо, что министр – дурак, а то, что дурак – министр. ©

65
671
 
 YV
12.08.2017
  3359
 Кабмин (10461)

Раз мы, украинцы, много едим, то давайте съедим министра Реву!!! ©

64
569
 
 YV
12.08.2017
  3314
 Рева (239)

Россия - уникальная страна, она одновременно встает с колен, затягивает пояса, зашнуровывает берцы, кладет зубы на полку и наступает на грабли.

60
464
 
 Andrey Dark
14.08.2017
  2149
 Россия (71854)

Крымчане так привыкли к украинской «бедности», что никак не могут жить в России по «богатому».

60
565
 
 ot63
12.08.2017
  3500
 Крым (20435)

Когда-то Россия хотела контролировать Чечню, в результате платит Чечне дань.
Теперь Россия хочет контролировать Украину...

59
665
 
 YV
10.08.2017
  2313
 Россия (71854)

"При появлении даже маленьких экономических проблем начинайте пугать население большой войной. Помогает радикально!»

© Отто фон Бисмарк.

57
764
 
 YV
14.08.2017
  2709
 кризис (3064)

Вслед за советом Ревы "украинцам надо меньше есть".

На вопрос "Почему у нас такие плохие дороги?" министр транспорта ответил: "Украинцам надо меньше ездить".

На вопрос "Где доступные лекарства?" министр здравоохранения ответил: "Украинцам надо меньше болеть".

На вопрос "Как значительно повысить пенсии?" Пенсионный Фонд ответил "Украинцам надо меньше жить".
...

57
562
 
 Разноязычный Украинец
11.08.2017
  1743
 Рева (239)

Путин посетил оккупированную Абхазию. Классика жанра - русский украл корову. Доить ее он не умеет, кормить не хочет, а отпустить - жалко. Это универсальный сценарий - Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО.

56
157
 
 Антип61
10.08.2017
  2376
 Россия (71854)

"До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов", - Гройсман.

Их надо ставить не на дорогах, а при входе в Кабмин – судя по высказываниям чиновников и их фотографиям, наши «слуги» сильно зажрались.

56
662
 
 Влад Просто
13.08.2017
  3053
 Гройсман (3269)
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Цензор.НЕТАнекдотыЗабытый всеми Пётр Николаевич Симоненко ездит в Испанию посмотреть на корриду и как там машут красным флагом. Ведь в…
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