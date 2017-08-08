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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140209

-Слыхал, что Рева сказал, что украинцы тратят 50% доходов на еду в то время, как другие тратят значительно меньше?!
-Он хочет сказать, что в Раде и на Банковой нет ни одного украинца??? Так это мы и так знаем!!!

4
15
 
 Свидетель Покращення
14.08.2017
  552
 Рева (0)
 ТОП недели

А вот мне интересно, знает ли министр Рева, что самые прожорливые среди украинцев – это пенсионеры. Они не то, что 50%, они все 95% своих пенсий тратят на еду.

83
588
 
 YV
12.08.2017
  2289
 Рева (239)

Средняя зарплата в Германии – 3520 евро, из них 14% на еду – это 493 евро.

Средняя зарплата в Украине – 6638 гривен или 220 евро, из них 50% на еду – это 110 евро.

Министр Рева, так кто больше ест? Вам пора в школу - учить математику и логику! ©

79
685
 
 YV
12.08.2017
  2980
 Рева (239)

С приходом в российскую политику дочери Пескова, занервничали Яровая, Поклонская, Мизулина…

Мест - мало, а дур - много...

75
479
 
 YV
12.08.2017
  3396
 Песков (738)

Над европейцами, кормящими беженцев, в основном, смеются люди, кормящие миллионы чиновников, армию ментов, Крым и Чеченскую республику.

75
580
 
 YV
11.08.2017
  3451
 Россия (71838)

-Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
-Вроде правда.
-А почему сами не выращивают?
-Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

75
782
 
 YV
08.08.2017
  2677
 Россия (71838)

- Какая самая стабильная валюта у политиков?
- Тридцать сребреников.

70
373
 
 Юрий Крайний
12.08.2017
  3348
 политика (3232)

Путин два часа обещал Щуке достойную пенсию, бесплатное образование и медицину, вымостить всё дно асфальтом, снизить ей коммуналку, провести в озеро газ, организовать Озёрную Народную Республику, построить подводную церковь... и Щука на это таки клюнула. Ну, а дальнейшая судьба Щуки такая же, как и у других животных, поверивших обещаниям Путина.

69
271
 
 Разноязычный Украинец
08.08.2017
  3327
 Путин (24134)

Египетские и турецкие власти требуют, чтобы россияне фотографировались на загранпаспорт уже пьяными...

64
064
 
 Сергей76
12.08.2017
  2009
 Египет (689), Россия (71838), Турция (2045)

Раз мы, украинцы, много едим, то давайте съедим министра Реву!!! ©

61
465
 
 YV
12.08.2017
  3077
 Рева (239)

Скажите, а Россия может придумать санкции, которые бьют хоть по кому-то кроме собственного населения?

59
261
 
 Злой казак
08.08.2017
  2891
 Россия (71838)

Когда-то Россия хотела контролировать Чечню, в результате платит Чечне дань.
Теперь Россия хочет контролировать Украину...

59
665
 
 YV
10.08.2017
  2253
 Россия (71838)

Не то плохо, что министр – дурак, а то, что дурак – министр. ©

59
564
 
 YV
12.08.2017
  3119
 Кабмин (10461)

Путин посетил оккупированную Абхазию. Классика жанра - русский украл корову. Доить ее он не умеет, кормить не хочет, а отпустить - жалко. Это универсальный сценарий - Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО.

56
157
 
 Антип61
10.08.2017
  2318
 Россия (71838)

«В российской колбасе эксперты нашли ДНК человека».

Да, что там ДНК — там колбаса давно уже умнее среднестатистического россиянина!

55
863
 
 YV
09.08.2017
  3508
 Россия (71838)

Вслед за советом Ревы "украинцам надо меньше есть".

На вопрос "Почему у нас такие плохие дороги?" министр транспорта ответил: "Украинцам надо меньше ездить".

На вопрос "Где доступные лекарства?" министр здравоохранения ответил: "Украинцам надо меньше болеть".

На вопрос "Как значительно повысить пенсии?" Пенсионный Фонд ответил "Украинцам надо меньше жить".
...

55
459
 
 Разноязычный Украинец
11.08.2017
  1631
 Рева (239)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Слыхал, что Рева сказал, что украинцы тратят 50% доходов на еду в то время, как другие тратят значительно меньше?! -Он…
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