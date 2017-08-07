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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140203

ЩОБ ПЕРЕМОГТИ росію ПОТРІБНО ВІДПРАВИТИ НА москву БАРЖУ З БОЯРИШНІКОМ.

4
26
 
 Роман Бургарт
14.08.2017
  326
 Гройсман (334)
 ТОП недели

А вот мне интересно, знает ли министр Рева, что самые прожорливые среди украинцев – это пенсионеры. Они не то, что 50%, они все 95% своих пенсий тратят на еду.

80
585
 
 YV
12.08.2017
  2180
 Рева (239)

Средняя зарплата в Германии – 3520 евро, из них 14% на еду – это 493 евро.

Средняя зарплата в Украине – 6638 гривен или 220 евро, из них 50% на еду – это 110 евро.

Министр Рева, так кто больше ест? Вам пора в школу - учить математику и логику! ©

77
683
 
 YV
12.08.2017
  2869
 Рева (239)

-Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
-Вроде правда.
-А почему сами не выращивают?
-Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

75
782
 
 YV
08.08.2017
  2659
 Россия (71838)

Над европейцами, кормящими беженцев, в основном, смеются люди, кормящие миллионы чиновников, армию ментов, Крым и Чеченскую республику.

72
577
 
 YV
11.08.2017
  3392
 Россия (71838)

С приходом в российскую политику дочери Пескова, занервничали Яровая, Поклонская, Мизулина…

Мест - мало, а дур - много...

72
476
 
 YV
12.08.2017
  3294
 Песков (738)

Путин два часа обещал Щуке достойную пенсию, бесплатное образование и медицину, вымостить всё дно асфальтом, снизить ей коммуналку, провести в озеро газ, организовать Озёрную Народную Республику, построить подводную церковь... и Щука на это таки клюнула. Ну, а дальнейшая судьба Щуки такая же, как и у других животных, поверивших обещаниям Путина.

69
271
 
 Разноязычный Украинец
08.08.2017
  3311
 Путин (24133)

- Какая самая стабильная валюта у политиков?
- Тридцать сребреников.

66
369
 
 Юрий Крайний
12.08.2017
  3250
 политика (3232)

Российская "танку" 2018 года.

И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша:
"Мир праху твоему, Расея", ну а по-нашему - Мокша".

66
268
 
 Вадим
07.08.2017
  3400
 Россия (71838)

Египетские и турецкие власти требуют, чтобы россияне фотографировались на загранпаспорт уже пьяными...

61
061
 
 Сергей76
12.08.2017
  1946
 Египет (689), Россия (71838), Турция (2045)

Раз мы, украинцы, много едим, то давайте съедим министра Реву!!! ©

60
363
 
 YV
12.08.2017
  2976
 Рева (239)

Скажите, а Россия может придумать санкции, которые бьют хоть по кому-то кроме собственного населения?

59
261
 
 Злой казак
08.08.2017
  2876
 Россия (71838)

Когда-то Россия хотела контролировать Чечню, в результате платит Чечне дань.
Теперь Россия хочет контролировать Украину...

59
665
 
 YV
10.08.2017
  2233
 Россия (71838)

Не то плохо, что министр – дурак, а то, что дурак – министр. ©

57
562
 
 YV
12.08.2017
  3021
 Кабмин (10460)

Путин посетил оккупированную Абхазию. Классика жанра - русский украл корову. Доить ее он не умеет, кормить не хочет, а отпустить - жалко. Это универсальный сценарий - Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО.

56
157
 
 Антип61
10.08.2017
  2297
 Россия (71838)

- Изя, а шо кроме Путина некому выпустить мальков?
- Есть, Сёма. Но надо же всем показать, что он умеет не только сажать, но и выпускать.

55
964
 
 Юрий Крайний
09.08.2017
  3596
 Путин (24133)
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Цензор.НЕТАнекдотыЩОБ ПЕРЕМОГТИ росію ПОТРІБНО ВІДПРАВИТИ НА москву БАРЖУ З БОЯРИШНІКОМ.
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