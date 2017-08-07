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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140141

Хіба пЄТЬОЙ можна назвати щось нормальне???

3
63
 
 Роман Бургарт
14.08.2017
  324
 реформы (74)
 ТОП недели

-Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
-Вроде правда.
-А почему сами не выращивают?
-Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

77
582
 
 YV
08.08.2017
  2615
 Россия (71838)

А вот мне интересно, знает ли министр Рева, что самые прожорливые среди украинцев – это пенсионеры. Они не то, что 50%, они все 95% своих пенсий тратят на еду.

76
379
 
 YV
12.08.2017
  2041
 Рева (239)

Над европейцами, кормящими беженцев, в основном, смеются люди, кормящие миллионы чиновников, армию ментов, Крым и Чеченскую республику.

73
376
 
 YV
11.08.2017
  3303
 Россия (71838)

Средняя зарплата в Германии – 3520 евро, из них 14% на еду – это 493 евро.

Средняя зарплата в Украине – 6638 гривен или 220 евро, из них 50% на еду – это 110 евро.

Министр Рева, так кто больше ест? Вам пора в школу - учить математику и логику! ©

73
477
 
 YV
12.08.2017
  2729
 Рева (239)

С приходом в российскую политику дочери Пескова, занервничали Яровая, Поклонская, Мизулина…

Мест - мало, а дур - много...

71
273
 
 YV
12.08.2017
  3160
 Песков (738)

Путин два часа обещал Щуке достойную пенсию, бесплатное образование и медицину, вымостить всё дно асфальтом, снизить ей коммуналку, провести в озеро газ, организовать Озёрную Народную Республику, построить подводную церковь... и Щука на это таки клюнула. Ну, а дальнейшая судьба Щуки такая же, как и у других животных, поверивших обещаниям Путина.

69
271
 
 Разноязычный Украинец
08.08.2017
  3284
 Путин (24133)

Российская "танку" 2018 года.

И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша:
"Мир праху твоему, Расея", ну а по-нашему - Мокша".

66
268
 
 Вадим
07.08.2017
  3376
 Россия (71838)

- Какая самая стабильная валюта у политиков?
- Тридцать сребреников.

64
367
 
 Юрий Крайний
12.08.2017
  3126
 политика (3232)

Когда-то Россия хотела контролировать Чечню, в результате платит Чечне дань.
Теперь Россия хочет контролировать Украину...

61
465
 
 YV
10.08.2017
  2208
 Россия (71838)

Раз мы, украинцы, много едим, то давайте съедим министра Реву!!! ©

60
161
 
 YV
12.08.2017
  2860
 Рева (239)

Египетские и турецкие власти требуют, чтобы россияне фотографировались на загранпаспорт уже пьяными...

59
059
 
 Сергей76
12.08.2017
  1858
 Египет (689), Россия (71838), Турция (2045)

Скажите, а Россия может придумать санкции, которые бьют хоть по кому-то кроме собственного населения?

59
261
 
 Злой казак
08.08.2017
  2857
 Россия (71838)

Не то плохо, что министр – дурак, а то, что дурак – министр. ©

58
260
 
 YV
12.08.2017
  2902
 Кабмин (10460)

«В российской колбасе эксперты нашли ДНК человека».

Да, что там ДНК — там колбаса давно уже умнее среднестатистического россиянина!

57
663
 
 YV
09.08.2017
  3473
 Россия (71838)

- Изя, а шо кроме Путина некому выпустить мальков?
- Есть, Сёма. Но надо же всем показать, что он умеет не только сажать, но и выпускать.

56
864
 
 Юрий Крайний
09.08.2017
  3573
 Путин (24133)
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Цензор.НЕТАнекдотыХіба пЄТЬОЙ можна назвати щось нормальне???
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