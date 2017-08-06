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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140099

Капитан Врунгель пошёл на повышение. Его перевели с яхты «Беда» на баржу с арбузами.

1
10
 
 Евгений Цуканов
13.08.2017
  25
 Гройсман (334)
 ТОП недели

-Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
-Вроде правда.
-А почему сами не выращивают?
-Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

77
582
 
 YV
08.08.2017
  2456
 Россия (71832)

Путин два часа обещал Щуке достойную пенсию, бесплатное образование и медицину, вымостить всё дно асфальтом, снизить ей коммуналку, провести в озеро газ, организовать Озёрную Народную Республику, построить подводную церковь... и Щука на это таки клюнула. Ну, а дальнейшая судьба Щуки такая же, как и у других животных, поверивших обещаниям Путина.

69
271
 
 Разноязычный Украинец
08.08.2017
  3151
 Путин (24131)

Российская "танку" 2018 года.

И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша:
"Мир праху твоему, Расея", ну а по-нашему - Мокша".

66
268
 
 Вадим
07.08.2017
  3284
 Россия (71832)

Над европейцами, кормящими беженцев, в основном, смеются люди, кормящие миллионы чиновников, армию ментов, Крым и Чеченскую республику.

66
369
 
 YV
11.08.2017
  2928
 Россия (71832)

Когда Путин поймал щуку, представляете, как вырос его рейтинг среди карасей.

66
773
 
 Евгений Цуканов
07.08.2017
  3148
 Путин (24131)

А вот мне интересно, знает ли министр Рева, что самые прожорливые среди украинцев – это пенсионеры. Они не то, что 50%, они все 95% своих пенсий тратят на еду.

65
267
 
 YV
12.08.2017
  1522
 Рева (240)

2018 год. Путину доложили о рекордно низкой явке россиян на выборах президента. Путин поинтересовался:
- Почему на выборах народ не идет к избирательным урнам?
- Некогда ему. В других урнах роется.

62
668
 
 Старый зольдат
06.08.2017
  3233
 Путин (24131)

Когда-то Россия хотела контролировать Чечню, в результате платит Чечне дань.
Теперь Россия хочет контролировать Украину...

61
465
 
 YV
10.08.2017
  2094
 Россия (71832)

Скажите, а Россия может придумать санкции, которые бьют хоть по кому-то кроме собственного населения?

58
260
 
 Злой казак
08.08.2017
  2784
 Россия (71832)

Средняя зарплата в Германии – 3520 евро, из них 14% на еду – это 493 евро.

Средняя зарплата в Украине – 6638 гривен или 220 евро, из них 50% на еду – это 110 евро.

Министр Рева, так кто больше ест? Вам пора в школу - учить математику и логику! ©

57
360
 
 YV
12.08.2017
  1661
 Рева (240)

«В российской колбасе эксперты нашли ДНК человека».

Да, что там ДНК — там колбаса давно уже умнее среднестатистического россиянина!

57
663
 
 YV
09.08.2017
  3375
 Россия (71832)

С приходом в российскую политику дочери Пескова, занервничали Яровая, Поклонская, Мизулина…

Мест - мало, а дур - много...

56
056
 
 YV
12.08.2017
  1858
 Песков (738)

- Изя, а шо кроме Путина некому выпустить мальков?
- Есть, Сёма. Но надо же всем показать, что он умеет не только сажать, но и выпускать.

56
763
 
 Юрий Крайний
09.08.2017
  3482
 Путин (24131)

Путин посетил оккупированную Абхазию. Классика жанра - русский украл корову. Доить ее он не умеет, кормить не хочет, а отпустить - жалко. Это универсальный сценарий - Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО.

55
156
 
 Антип61
10.08.2017
  2188
 Россия (71832)

Adidas до конца года планирует закрыть 160 фирменных магазинов в России.
Самый актуальный вид спорта сегодня – это бег из России.

54
357
 
 YV
10.08.2017
  2757
 Россия (71832)
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Цензор.НЕТАнекдотыКапитан Врунгель пошёл на повышение. Его перевели с яхты «Беда» на баржу с арбузами.
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