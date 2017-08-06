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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140052

Напуганный Дима кричит не "Мама!", а "Вова!"

6
06
 
 Сергей76
12.08.2017
  237
 Медведев (833)
 ТОП недели

-Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
-Вроде правда.
-А почему сами не выращивают?
-Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

76
581
 
 YV
08.08.2017
  2326
 Россия (71823)

В России назревает кризис - заканчиваются страны, с которыми можно поссориться....

70
171
 
 Сергей76
06.08.2017
  1989
 Россия (71823)

Путин два часа обещал Щуке достойную пенсию, бесплатное образование и медицину, вымостить всё дно асфальтом, снизить ей коммуналку, провести в озеро газ, организовать Озёрную Народную Республику, построить подводную церковь... и Щука на это таки клюнула. Ну, а дальнейшая судьба Щуки такая же, как и у других животных, поверивших обещаниям Путина.

68
270
 
 Разноязычный Украинец
08.08.2017
  3016
 Путин (24131)

Когда Путин поймал щуку, представляете, как вырос его рейтинг среди карасей.

65
772
 
 Евгений Цуканов
07.08.2017
  3074
 Путин (24131)

Российская "танку" 2018 года.

И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша:
"Мир праху твоему, Расея", ну а по-нашему - Мокша".

64
266
 
 Вадим
07.08.2017
  3203
 Россия (71823)

2018 год. Путину доложили о рекордно низкой явке россиян на выборах президента. Путин поинтересовался:
- Почему на выборах народ не идет к избирательным урнам?
- Некогда ему. В других урнах роется.

62
668
 
 Старый зольдат
06.08.2017
  3175
 Путин (24131)

Над европейцами, кормящими беженцев, в основном, смеются люди, кормящие миллионы чиновников, армию ментов, Крым и Чеченскую республику.

59
362
 
 YV
11.08.2017
  2433
 Россия (71823)

Когда-то Россия хотела контролировать Чечню, в результате платит Чечне дань.
Теперь Россия хочет контролировать Украину...

59
463
 
 YV
10.08.2017
  1939
 Россия (71823)

Скажите, а Россия может придумать санкции, которые бьют хоть по кому-то кроме собственного населения?

57
259
 
 Злой казак
08.08.2017
  2695
 Россия (71823)

«В российской колбасе эксперты нашли ДНК человека».

Да, что там ДНК — там колбаса давно уже умнее среднестатистического россиянина!

56
662
 
 YV
09.08.2017
  3248
 Россия (71823)

- Изя, а шо кроме Путина некому выпустить мальков?
- Есть, Сёма. Но надо же всем показать, что он умеет не только сажать, но и выпускать.

55
762
 
 Юрий Крайний
09.08.2017
  3361
 Путин (24131)

Путин посетил оккупированную Абхазию. Классика жанра - русский украл корову. Доить ее он не умеет, кормить не хочет, а отпустить - жалко. Это универсальный сценарий - Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО.

53
154
 
 Антип61
10.08.2017
  2040
 Россия (71823)

В Крыму предложили заменить турбины Сименс круглосуточными крестными ходами вокруг генераторов.Может заэлектроточат.

53
659
 
 ot63
06.08.2017
  2524
 Крым (20413)

Adidas до конца года планирует закрыть 160 фирменных магазинов в России.
Самый актуальный вид спорта сегодня – это бег из России.

52
355
 
 YV
10.08.2017
  2596
 Россия (71823)

Как была поймана щука.

Щука захлебнулась от смеха, после того как она два часа наблюдала за борьбой Путина и коряги...

51
051
 
 Разноязычный Украинец
07.08.2017
  2906
 Путин (24131)
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Цензор.НЕТАнекдотыНапуганный Дима кричит не "Мама!", а "Вова!"
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