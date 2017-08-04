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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139982

-Почему кортеж Луценко постоянно нарушает правила дорожного движения?
-Ты думаешь, если генпрокурор - не юрист, так у него водитель - водитель?

2
13
 
 Евгений Цуканов
11.08.2017
  77
 Луценко (675)
 ТОП недели

Россия будет великой... провинцией Китая.

78
381
 
 Сергей76
04.08.2017
  4690
 Россия (71814)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

75
984
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  5067
 Путин (24122)

-Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
-Вроде правда.
-А почему сами не выращивают?
-Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

75
580
 
 YV
08.08.2017
  2125
 Россия (71814)

В России назревает кризис - заканчиваются страны, с которыми можно поссориться....

69
170
 
 Сергей76
06.08.2017
  1850
 Россия (71814)

Путин два часа обещал Щуке достойную пенсию, бесплатное образование и медицину, вымостить всё дно асфальтом, снизить ей коммуналку, провести в озеро газ, организовать Озёрную Народную Республику, построить подводную церковь... и Щука на это таки клюнула. Ну, а дальнейшая судьба Щуки такая же, как и у других животных, поверивших обещаниям Путина.

67
269
 
 Разноязычный Украинец
08.08.2017
  2823
 Путин (24122)

Когда Путин поймал щуку, представляете, как вырос его рейтинг среди карасей.

65
772
 
 Евгений Цуканов
07.08.2017
  2959
 Путин (24122)

Российская "танку" 2018 года.

И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша:
"Мир праху твоему, Расея", ну а по-нашему - Мокша".

63
265
 
 Вадим
07.08.2017
  3092
 Россия (71814)

2018 год. Путину доложили о рекордно низкой явке россиян на выборах президента. Путин поинтересовался:
- Почему на выборах народ не идет к избирательным урнам?
- Некогда ему. В других урнах роется.

62
668
 
 Старый зольдат
06.08.2017
  3092
 Путин (24122)

Что такого хотел попросить Путин у щуки, что гонялся за ней два часа?
Что такого она ему ответила, что он таки ее пристрелил?

61
869
 
 YV
05.08.2017
  3190
 Путин (24122)

- Изя, а шо кроме Путина некому выпустить мальков?
- Есть, Сёма. Но надо же всем показать, что он умеет не только сажать, но и выпускать.

56
561
 
 Юрий Крайний
09.08.2017
  3125
 Путин (24122)

Скажите, а Россия может придумать санкции, которые бьют хоть по кому-то кроме собственного населения?

56
258
 
 Злой казак
08.08.2017
  2567
 Россия (71814)

«В российской колбасе эксперты нашли ДНК человека».

Да, что там ДНК — там колбаса давно уже умнее среднестатистического россиянина!

53
659
 
 YV
09.08.2017
  3024
 Россия (71814)

В Крыму предложили заменить турбины Сименс круглосуточными крестными ходами вокруг генераторов.Может заэлектроточат.

53
659
 
 ot63
06.08.2017
  2464
 Крым (20402)

Как была поймана щука.

Щука захлебнулась от смеха, после того как она два часа наблюдала за борьбой Путина и коряги...

51
051
 
 Разноязычный Украинец
07.08.2017
  2844
 Путин (24122)

Пролежал Илья Муромец 30 лет и 3 года на печи, встает, а тут опять Путин...

51
253
 
 Сергей76
06.08.2017
  2362
 Путин (24122)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Почему кортеж Луценко постоянно нарушает правила дорожного движения? -Ты думаешь, если генпрокурор - не юрист, так у…
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