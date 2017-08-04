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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139969

Глядя на Путина топлес, Щука никак не могла понять, это дедушка или бабушка, вспоминала половые признаки из школьной программы... А пока она думала, Путин её и настиг.

7
18
 
 Разноязычный Украинец
10.08.2017
  357
 Путин (9952)
 ТОП недели

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

80
787
 
 YV
04.08.2017
  3891
 Россия (71807)

Россия будет великой... провинцией Китая.

78
381
 
 Сергей76
04.08.2017
  4613
 Россия (71807)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

75
984
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  4997
 Путин (24120)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

73
174
 
 Сергей76
04.08.2017
  2926
 Путин (24120)

-Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
-Вроде правда.
-А почему сами не выращивают?
-Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

72
577
 
 YV
08.08.2017
  2006
 Россия (71807)

В России назревает кризис - заканчиваются страны, с которыми можно поссориться....

69
170
 
 Сергей76
06.08.2017
  1808
 Россия (71807)

Путин два часа обещал Щуке достойную пенсию, бесплатное образование и медицину, вымостить всё дно асфальтом, снизить ей коммуналку, провести в озеро газ, организовать Озёрную Народную Республику, построить подводную церковь... и Щука на это таки клюнула. Ну, а дальнейшая судьба Щуки такая же, как и у других животных, поверивших обещаниям Путина.

64
266
 
 Разноязычный Украинец
08.08.2017
  2703
 Путин (24120)

Когда Путин поймал щуку, представляете, как вырос его рейтинг среди карасей.

63
770
 
 Евгений Цуканов
07.08.2017
  2915
 Путин (24120)

2018 год. Путину доложили о рекордно низкой явке россиян на выборах президента. Путин поинтересовался:
- Почему на выборах народ не идет к избирательным урнам?
- Некогда ему. В других урнах роется.

62
668
 
 Старый зольдат
06.08.2017
  3057
 Путин (24120)

Российская "танку" 2018 года.

И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша:
"Мир праху твоему, Расея", ну а по-нашему - Мокша".

62
264
 
 Вадим
07.08.2017
  3039
 Россия (71807)

Я не понимаю, почему меня обвиняют в нелюбви к России.
Я не люблю идиотов. Но идиоты почему-то решили, что они и есть Россия!

© Вася Обломов.

61
1071
 
 YV
04.08.2017
  3071
 Россия (71807)

Что такого хотел попросить Путин у щуки, что гонялся за ней два часа?
Что такого она ему ответила, что он таки ее пристрелил?

61
869
 
 YV
05.08.2017
  3164
 Путин (24120)

"В черноземе" - социальная сеть, для заблудившихся солдат РФ...

58
260
 
 Сергей76
04.08.2017
  3329
 Россия (71807)

Скажите, а Россия может придумать санкции, которые бьют хоть по кому-то кроме собственного населения?

53
255
 
 Злой казак
08.08.2017
  2464
 Россия (71807)

В Крыму предложили заменить турбины Сименс круглосуточными крестными ходами вокруг генераторов.Может заэлектроточат.

52
658
 
 ot63
06.08.2017
  2438
 Крым (20395)
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Цензор.НЕТАнекдотыГлядя на Путина топлес, Щука никак не могла понять, это дедушка или бабушка, вспоминала половые признаки из школьной…
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