EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139938

В честь Буре народ назвал часы,
В честь Мичурина - сорт яблок очень сладких…
В честь Димона назовут трусы,
В честь Вована назовут прокладки.

10
111
 
 YV
10.08.2017
  449
 Медведев (833), Путин (9952)
 ТОП недели

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

77
784
 
 YV
04.08.2017
  3830
 Россия (71799)

Россия будет великой... провинцией Китая.

76
379
 
 Сергей76
04.08.2017
  4549
 Россия (71799)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

74
983
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  4938
 Путин (24120)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

72
173
 
 Сергей76
04.08.2017
  2872
 Путин (24120)

-Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
-Вроде правда.
-А почему сами не выращивают?
-Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

70
575
 
 YV
08.08.2017
  1930
 Россия (71799)

В России назревает кризис - заканчиваются страны, с которыми можно поссориться....

68
169
 
 Сергей76
06.08.2017
  1768
 Россия (71799)

Когда Путин поймал щуку, представляете, как вырос его рейтинг среди карасей.

62
769
 
 Евгений Цуканов
07.08.2017
  2871
 Путин (24120)

Путин два часа обещал Щуке достойную пенсию, бесплатное образование и медицину, вымостить всё дно асфальтом, снизить ей коммуналку, провести в озеро газ, организовать Озёрную Народную Республику, построить подводную церковь... и Щука на это таки клюнула. Ну, а дальнейшая судьба Щуки такая же, как и у других животных, поверивших обещаниям Путина.

62
264
 
 Разноязычный Украинец
08.08.2017
  2606
 Путин (24120)

Что такого хотел попросить Путин у щуки, что гонялся за ней два часа?
Что такого она ему ответила, что он таки ее пристрелил?

62
769
 
 YV
05.08.2017
  3135
 Путин (24120)

2018 год. Путину доложили о рекордно низкой явке россиян на выборах президента. Путин поинтересовался:
- Почему на выборах народ не идет к избирательным урнам?
- Некогда ему. В других урнах роется.

62
668
 
 Старый зольдат
06.08.2017
  3019
 Путин (24120)

Российская "танку" 2018 года.

И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша:
"Мир праху твоему, Расея", ну а по-нашему - Мокша".

60
262
 
 Вадим
07.08.2017
  2993
 Россия (71799)

Я не понимаю, почему меня обвиняют в нелюбви к России.
Я не люблю идиотов. Но идиоты почему-то решили, что они и есть Россия!

© Вася Обломов.

59
1069
 
 YV
04.08.2017
  3046
 Россия (71799)

"В черноземе" - социальная сеть, для заблудившихся солдат РФ...

56
258
 
 Сергей76
04.08.2017
  3303
 Россия (71799)

Скажите, а Россия может придумать санкции, которые бьют хоть по кому-то кроме собственного населения?

52
254
 
 Злой казак
08.08.2017
  2383
 Россия (71799)

Если читать стихи Тютчева между строк.

Умом безумца не понять,
Законом общим не измерить:
Соседей может в смерть достать,
И в ложь его не надо верить...

52
355
 
 Разноязычный Украинец
03.08.2017
  4411
 Путин (24120)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыВ честь Буре народ назвал часы, В честь Мичурина - сорт яблок очень сладких… В честь Димона назовут трусы, В честь…
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти