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Прикрываем и возглавляем высокоставленных коррупционеров, ведем пропаганду своей власти, летаем на истребителе, создаем видимость реформ, затыкаем рот всем несогласным, отгородились от народа тройным кольцом нацгвардии, денег для народа нет, лишили друга антикоррупционера гражданства и боимся пустить его в страну.. Так скоро дело и до "полония" дойдёт, а там и дальше покатимся?
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