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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139848

"Два миллиона семей получат монетизацию субсидий до сентября", - Розенко.

- Правительство робингудов-извращенцев. У бедных отбирают, потом часть награбленного бедным возвращают!
- А мне кажется, что они уже несколько лет спиритические сеансы проводят. Вызывают дух то ли Робин Гуда, то ли Линча.

2
53
 
 Влад Просто
09.08.2017
  397
 субсидия (10)
 ТОП недели

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

84
185
 
 Vasil
03.08.2017
  3744
 Россия (71788)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

77
178
 
 Сергей76
03.08.2017
  4322
 Путин (24118), Трамп (1329)

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

76
783
 
 YV
04.08.2017
  3665
 Россия (71788)

Россия будет великой... провинцией Китая.

75
378
 
 Сергей76
04.08.2017
  4391
 Россия (71788)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

73
982
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  4812
 Путин (24118)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

72
173
 
 Сергей76
04.08.2017
  2775
 Путин (24118)

В России назревает кризис - заканчиваются страны, с которыми можно поссориться....

66
167
 
 Сергей76
06.08.2017
  1662
 Россия (71788)

Что такого хотел попросить Путин у щуки, что гонялся за ней два часа?
Что такого она ему ответила, что он таки ее пристрелил?

60
767
 
 YV
05.08.2017
  3028
 Путин (24118)

Я не понимаю, почему меня обвиняют в нелюбви к России.
Я не люблю идиотов. Но идиоты почему-то решили, что они и есть Россия!

© Вася Обломов.

58
1068
 
 YV
04.08.2017
  2961
 Россия (71788)

-Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
-Вроде правда.
-А почему сами не выращивают?
-Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

57
360
 
 YV
08.08.2017
  1557
 Россия (71788)

2018 год. Путину доложили о рекордно низкой явке россиян на выборах президента. Путин поинтересовался:
- Почему на выборах народ не идет к избирательным урнам?
- Некогда ему. В других урнах роется.

57
663
 
 Старый зольдат
06.08.2017
  2880
 Путин (24118)

"В черноземе" - социальная сеть, для заблудившихся солдат РФ...

55
257
 
 Сергей76
04.08.2017
  3225
 Россия (71788)

Когда Путин поймал щуку, представляете, как вырос его рейтинг среди карасей.

55
762
 
 Евгений Цуканов
07.08.2017
  2665
 Путин (24118)

После заявления Савченко о том, что она работала в службе "секс по телефону" - служба "секс по телефону" подала иск в суд на Савченко за заявление порочащее честь и достоинство службы...

54
357
 
 Разноязычный Украинец
03.08.2017
  3103
 Савченко (2853)

Российская "танку" 2018 года.

И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша:
"Мир праху твоему, Расея", ну а по-нашему - Мокша".

53
255
 
 Вадим
07.08.2017
  2751
 Россия (71788)
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Цензор.НЕТАнекдоты"Два миллиона семей получат монетизацию субсидий до сентября", - Розенко. - Правительство робингудов-извращенцев.…
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