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- Вы слышали, депутат ГосДупы Расеюшки некто Миронов предлагает в ответ на санкции вывести российские деньги из США и запретить западный алкоголь!
- Ну, алкоголем и закусем Владимвладиморович в Финляндии затарился на пару лет вперёд, да так, что и на его же поминки хватит, а о каких деньгах оно говорит? О его личных или о бюджетных? Если о личных, то поторопится надо. 180 суток истекут и арестуют их бабло по всему миру.
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