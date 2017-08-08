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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139758

После полета на истребителе за народные деньги Порошенко уже приземлился, но ещё не сел.

 
22
 
 Евгений Цуканов
08.08.2017
  128
 Порошенко (2650)
 ТОП недели

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

84
185
 
 Vasil
03.08.2017
  3539
 Россия (71769)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

77
178
 
 Сергей76
03.08.2017
  4127
 Путин (24104), Трамп (1324)

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

77
683
 
 YV
04.08.2017
  3438
 Россия (71769)

Россия будет великой... провинцией Китая.

74
377
 
 Сергей76
04.08.2017
  4184
 Россия (71769)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

71
879
 
 YV
02.08.2017
  3339
 Россия (71769)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

70
979
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  4681
 Путин (24104)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

70
171
 
 Сергей76
04.08.2017
  2678
 Путин (24104)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

70
575
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2707
 коррупция (7385), реформы (2763)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

66
975
 
 YV
02.08.2017
  3426
 Путин (24104)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

65
469
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3704
 коррупция (7385), реформы (2763)

В России назревает кризис - заканчиваются страны, с которыми можно поссориться....

62
163
 
 Сергей76
06.08.2017
  1498
 Россия (71769)

А вы знаете, что ВладимВладимировичу путину, очень не нравится фраза советского прокурора Руденко на Нюрнбергском процессе, когда он сказал о верхушке гитлеровской Германии: "Преступники, завладевшие государством, и превратившие государство в инструмент своих преступлений".

Совпадение? Не думаю. Уж очень эта фраза в наше время актуальна и в Гааге может прозвучать.

60
565
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2628
 Путин (24104)

Я не понимаю, почему меня обвиняют в нелюбви к России.
Я не люблю идиотов. Но идиоты почему-то решили, что они и есть Россия!

© Вася Обломов.

59
968
 
 YV
04.08.2017
  2856
 Россия (71769)

Что такого хотел попросить Путин у щуки, что гонялся за ней два часа?
Что такого она ему ответила, что он таки ее пристрелил?

58
664
 
 YV
05.08.2017
  2875
 Путин (24104)

Только пыль может сделать моль - своим президентом...

56
157
 
 Сергей76
01.08.2017
  3588
 Путин (24104), Россия (71769)
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Цензор.НЕТАнекдотыПосле полета на истребителе за народные деньги Порошенко уже приземлился, но ещё не сел.
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