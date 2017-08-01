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Российская "танку" 2018 года: "И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша - "Мир праху твоему, Расея", ну а по-нашему - Мокша".

15
015
 
 Вадим
07.08.2017
  479
 Россия (10160)
 ТОП недели

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

80
181
 
 Vasil
03.08.2017
  3417
 Росія (7231)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

76
379
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3255
 Росія (7231)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

75
176
 
 Сергей76
03.08.2017
  4012
 Путін (1692), Трамп (902)

Россия будет великой... провинцией Китая.

74
377
 
 Сергей76
04.08.2017
  4062
 Росія (7231)

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

73
679
 
 YV
04.08.2017
  3315
 Росія (7231)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

70
878
 
 YV
02.08.2017
  3277
 Росія (7231)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

69
574
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2660
 корупція (1579), реформи (879)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

68
977
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  4566
 Путін (1692)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

68
775
 
 YV
01.08.2017
  3578
 Путін (1692)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

66
167
 
 Сергей76
04.08.2017
  2599
 Путін (1692)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

66
975
 
 YV
02.08.2017
  3369
 Путін (1692)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

65
469
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3664
 корупція (1579), реформи (879)

А вы знаете, что ВладимВладимировичу путину, очень не нравится фраза советского прокурора Руденко на Нюрнбергском процессе, когда он сказал о верхушке гитлеровской Германии: "Преступники, завладевшие государством, и превратившие государство в инструмент своих преступлений".

Совпадение? Не думаю. Уж очень эта фраза в наше время актуальна и в Гааге может прозвучать.

58
563
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2590
 Путін (1692)

Я не понимаю, почему меня обвиняют в нелюбви к России.
Я не люблю идиотов. Но идиоты почему-то решили, что они и есть Россия!

© Вася Обломов.

57
966
 
 YV
04.08.2017
  2769
 Росія (7231)

Только пыль может сделать моль - своим президентом...

55
156
 
 Сергей76
01.08.2017
  3561
 Путін (1692), Росія (7231)
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Цензор.НЕТАнекдотыРоссийская "танку" 2018 года: "И на обломках Мавзолея хохол напишет не спеша - "Мир праху твоему, Расея", ну а…
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