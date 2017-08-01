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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139705

-В России коней на переправе не меняют.
-Но почему мы в России вот уже 18 лет на переправе?

3
36
 
 YV
07.08.2017
  146
 Россия (10160)
 ТОП недели

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

80
181
 
 Vasil
03.08.2017
  3348
 Россия (71760)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

75
277
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3198
 Россия (71760)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

75
176
 
 Сергей76
03.08.2017
  3939
 Путин (24101), Трамп (1324)

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

72
476
 
 YV
04.08.2017
  3236
 Россия (71760)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

72
678
 
 YV
02.08.2017
  3237
 Россия (71760)

Россия будет великой... провинцией Китая.

72
375
 
 Сергей76
04.08.2017
  3970
 Россия (71760)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

70
575
 
 YV
01.08.2017
  3550
 Путин (24101)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

68
775
 
 YV
02.08.2017
  3331
 Путин (24101)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

67
471
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2621
 коррупция (7383), реформы (2763)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

65
166
 
 Сергей76
04.08.2017
  2541
 Путин (24101)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

65
873
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  4474
 Путин (24101)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

64
367
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3631
 коррупция (7383), реформы (2763)

А вы знаете, что ВладимВладимировичу путину, очень не нравится фраза советского прокурора Руденко на Нюрнбергском процессе, когда он сказал о верхушке гитлеровской Германии: "Преступники, завладевшие государством, и превратившие государство в инструмент своих преступлений".

Совпадение? Не думаю. Уж очень эта фраза в наше время актуальна и в Гааге может прозвучать.

57
461
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2561
 Путин (24101)

Я не понимаю, почему меня обвиняют в нелюбви к России.
Я не люблю идиотов. Но идиоты почему-то решили, что они и есть Россия!

© Вася Обломов.

56
763
 
 YV
04.08.2017
  2706
 Россия (71760)

Путин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN.

Так этим пиндосам и надо!

56
561
 
 YV
01.08.2017
  3599
 Путин (24101)
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Цензор.НЕТАнекдоты-В России коней на переправе не меняют. -Но почему мы в России вот уже 18 лет на переправе?
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