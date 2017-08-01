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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139678

Странно, что Порошенко в День ВВС летал на истребителе, а в День десантника не прыгал с парашютом.

1
01
 
 Евгений Цуканов
07.08.2017
  34
 Порошенко (2650)
 ТОП недели

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

80
181
 
 Vasil
03.08.2017
  3313
 Россия (71757)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

75
176
 
 Сергей76
03.08.2017
  3903
 Путин (24101), Трамп (1324)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

74
276
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3169
 Россия (71757)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

73
578
 
 YV
02.08.2017
  3217
 Россия (71757)

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

72
375
 
 YV
04.08.2017
  3192
 Россия (71757)

Россия будет великой... провинцией Китая.

71
374
 
 Сергей76
04.08.2017
  3926
 Россия (71757)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

71
475
 
 YV
01.08.2017
  3537
 Путин (24101)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

69
675
 
 YV
02.08.2017
  3316
 Путин (24101)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

66
470
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2605
 коррупция (7383), реформы (2763)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

65
166
 
 Сергей76
04.08.2017
  2515
 Путин (24101)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

63
366
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3619
 коррупция (7383), реформы (2763)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

62
870
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  4427
 Путин (24101)

Путин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN.

Так этим пиндосам и надо!

57
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 YV
01.08.2017
  3590
 Путин (24101)

Я не понимаю, почему меня обвиняют в нелюбви к России.
Я не люблю идиотов. Но идиоты почему-то решили, что они и есть Россия!

© Вася Обломов.

56
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 YV
04.08.2017
  2677
 Россия (71757)

А вы знаете, что ВладимВладимировичу путину, очень не нравится фраза советского прокурора Руденко на Нюрнбергском процессе, когда он сказал о верхушке гитлеровской Германии: "Преступники, завладевшие государством, и превратившие государство в инструмент своих преступлений".

Совпадение? Не думаю. Уж очень эта фраза в наше время актуальна и в Гааге может прозвучать.

56
460
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2551
 Путин (24101)
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Цензор.НЕТАнекдотыСтранно, что Порошенко в День ВВС летал на истребителе, а в День десантника не прыгал с парашютом.
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