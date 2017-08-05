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- Господин президент! После подписания Трампом закона о новых санкций против России, ходят слухи, что вы разрабатываете программу до 2058 года, опираясь на опыт Моисея, водившего сорок лет народ израильский по пустыне.
- Слухи имеют основание.
- Но у нас же Россия не пустыня?
- А вы внимательно читали какие санкции подписал Трамп? Так что всему свое время.
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