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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139632

- Господин президент! После подписания Трампом закона о новых санкций против России, ходят слухи, что вы разрабатываете программу до 2058 года, опираясь на опыт Моисея, водившего сорок лет народ израильский по пустыне.
- Слухи имеют основание.
- Но у нас же Россия не пустыня?
- А вы внимательно читали какие санкции подписал Трамп? Так что всему свое время.

 
00
 
 Старый зольдат
05.08.2017
  43
 Путин (9952)
 ТОП недели

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

77
178
 
 Vasil
03.08.2017
  3043
 Россия (71740)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

72
173
 
 Сергей76
03.08.2017
  3635
 Путин (24100), Трамп (1319)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

71
273
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  2988
 Россия (71740)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

70
575
 
 YV
02.08.2017
  3051
 Россия (71740)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

69
473
 
 YV
01.08.2017
  3430
 Путин (24100)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

67
673
 
 YV
02.08.2017
  3185
 Путин (24100)

Россия будет великой... провинцией Китая.

67
269
 
 Сергей76
04.08.2017
  3609
 Россия (71740)

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

66
268
 
 YV
04.08.2017
  2897
 Россия (71740)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

64
468
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2489
 коррупция (7383), реформы (2763)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

61
364
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3526
 коррупция (7383), реформы (2763)

Ну то , что Путин одевает туфли с каблуками по 15 сантиметров еще можно как-то понять. Но зачем Медведев носит трусы на пять размеров больше?!

60
767
 
 ot63
30.07.2017
  4096
 Медведев (3992)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

59
160
 
 Сергей76
04.08.2017
  2273
 Путин (24100)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

56
763
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  3992
 Путин (24100)

Путин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN.

Так этим пиндосам и надо!

56
460
 
 YV
01.08.2017
  3506
 Путин (24100)

Я не понимаю, почему меня обвиняют в нелюбви к России.
Я не люблю идиотов. Но идиоты почему-то решили, что они и есть Россия!

© Вася Обломов.

54
458
 
 YV
04.08.2017
  2417
 Россия (71740)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Господин президент! После подписания Трампом закона о новых санкций против России, ходят слухи, что вы…
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