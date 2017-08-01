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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139618

-Канары!
-Я!
-Сейшелы!
-Я.
-Мальдивы!
-Я!
-Да, подождите вы, нардеп Поляков. На вас отдельный наряд из Генпрокуратуры!

7
18
 
 Евгений Цуканов
06.08.2017
  250
 Поляков (0)
 ТОП недели

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

78
179
 
 Vasil
03.08.2017
  3131
 Россия (71742)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

73
275
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3053
 Россия (71742)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

73
174
 
 Сергей76
03.08.2017
  3721
 Путин (24100), Трамп (1320)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

72
577
 
 YV
02.08.2017
  3107
 Россия (71742)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

70
474
 
 YV
01.08.2017
  3462
 Путин (24100)

Россия будет великой... провинцией Китая.

69
271
 
 Сергей76
04.08.2017
  3689
 Россия (71742)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

68
674
 
 YV
02.08.2017
  3228
 Путин (24100)

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

68
270
 
 YV
04.08.2017
  2975
 Россия (71742)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

65
469
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2524
 коррупция (7383), реформы (2763)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

62
365
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3554
 коррупция (7383), реформы (2763)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

62
163
 
 Сергей76
04.08.2017
  2336
 Путин (24100)

А вы знаете, что солдаты и офицеры расчёта ПВО, который собьёт самолёт с путиным, станут не только "Героями Украины" но и получат высшие награды таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, США и ещё многих многих других.

59
766
 
 Старый зольдат
04.08.2017
  4186
 Путин (24100)

Путин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN.

Так этим пиндосам и надо!

56
460
 
 YV
01.08.2017
  3531
 Путин (24100)

Я не понимаю, почему меня обвиняют в нелюбви к России.
Я не люблю идиотов. Но идиоты почему-то решили, что они и есть Россия!

© Вася Обломов.

55
459
 
 YV
04.08.2017
  2491
 Россия (71742)

А вы знаете, что ВладимВладимировичу путину, очень не нравится фраза советского прокурора Руденко на Нюрнбергском процессе, когда он сказал о верхушке гитлеровской Германии: "Преступники, завладевшие государством, и превратившие государство в инструмент своих преступлений".

Совпадение? Не думаю. Уж очень эта фраза в наше время актуальна и в Гааге может прозвучать.

55
459
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2483
 Путин (24100)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Канары! -Я! -Сейшелы! -Я. -Мальдивы! -Я! -Да, подождите вы, нардеп Поляков. На вас отдельный наряд из Генпрокуратуры!
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