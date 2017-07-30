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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139594

Что такого хотел попросить Путин у щуки, что гонялся за ней два часа?
Что такого она ему ответила, что он таки ее пристрелил?

7
07
 
 YV
05.08.2017
  212
 Путин (9952)
 ТОП недели

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

75
176
 
 Vasil
03.08.2017
  2878
 Россия (71735)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

69
574
 
 YV
02.08.2017
  2955
 Россия (71735)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

69
170
 
 Сергей76
03.08.2017
  3463
 Путин (24099), Трамп (1318)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

69
473
 
 YV
01.08.2017
  3342
 Путин (24099)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

68
270
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  2883
 Россия (71735)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

66
672
 
 YV
02.08.2017
  3096
 Путин (24099)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

61
465
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2409
 коррупция (7383), реформы (2763)

Ну то , что Путин одевает туфли с каблуками по 15 сантиметров еще можно как-то понять. Но зачем Медведев носит трусы на пять размеров больше?!

60
767
 
 ot63
30.07.2017
  4055
 Медведев (3992)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

60
363
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3457
 коррупция (7383), реформы (2763)

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

58
260
 
 YV
04.08.2017
  2653
 Россия (71735)

Россия будет великой... провинцией Китая.

57
259
 
 Сергей76
04.08.2017
  2957
 Россия (71735)

Путин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN.

Так этим пиндосам и надо!

56
460
 
 YV
01.08.2017
  3441
 Путин (24099)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

56
157
 
 Сергей76
04.08.2017
  2075
 Путин (24099)

Только пыль может сделать моль - своим президентом...

52
153
 
 Сергей76
01.08.2017
  3411
 Путин (24099), Россия (71735)

По Москве ходят слухи, что есть еще города в России...

52
254
 
 Сергей76
02.08.2017
  2469
 Россия (71735)
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Цензор.НЕТАнекдотыЧто такого хотел попросить Путин у щуки, что гонялся за ней два часа? Что такого она ему ответила, что он таки ее пристрелил?
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