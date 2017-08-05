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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139551

Ко дню полиции. Только лучшим полицейским удалось всего за пару лет стать настоящими ментами.

 
22
 
 Евгений Цуканов
05.08.2017
  117
 МВД (334)
 ТОП недели

США выразили протест в связи с высылкой из РФ 700 сотрудников их посольства.

Вышлите им не протест, а дочку Лаврова и деток остальных российских моральных уродов на их родину, в Парашу.

75
782
 
 Старый зольдат
29.07.2017
  4259
 Россия (71734), США (13165)

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

75
176
 
 Vasil
03.08.2017
  2800
 Россия (71734)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

69
473
 
 YV
01.08.2017
  3309
 Путин (24099)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

69
574
 
 YV
02.08.2017
  2907
 Россия (71734)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

69
170
 
 Сергей76
03.08.2017
  3374
 Путин (24099), Трамп (1318)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

68
270
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  2870
 Россия (71734)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

66
672
 
 YV
02.08.2017
  3080
 Путин (24099)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

61
465
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2393
 коррупция (7382), реформы (2763)

Ну то , что Путин одевает туфли с каблуками по 15 сантиметров еще можно как-то понять. Но зачем Медведев носит трусы на пять размеров больше?!

60
767
 
 ot63
30.07.2017
  4048
 Медведев (3992)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

60
363
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3446
 коррупция (7382), реформы (2763)

Сначала мне показалось, что ВДВ-шник ударил корреспондента по лицу. Но потом, когда по НТВ завизжали про украинский след, понял, что - по харе.

56
258
 
 YV
04.08.2017
  2548
 Россия (71734)

Путин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN.

Так этим пиндосам и надо!

56
460
 
 YV
01.08.2017
  3429
 Путин (24099)

Россия будет великой... провинцией Китая.

54
256
 
 Сергей76
04.08.2017
  2723
 Россия (71734)

- Папа, папа, а кто такой Путин?
- Ну, сынок, Путин - наш вождь!!!
- А нас, в школе, учили, что вожди бывают, только, у дикарей...

53
154
 
 Сергей76
04.08.2017
  2018
 Путин (24099)

А вы знаете, что ВладимВладимировичу путину, очень не нравится фраза советского прокурора Руденко на Нюрнбергском процессе, когда он сказал о верхушке гитлеровской Германии: "Преступники, завладевшие государством, и превратившие государство в инструмент своих преступлений".

Совпадение? Не думаю. Уж очень эта фраза в наше время актуальна и в Гааге может прозвучать.

52
456
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2376
 Путин (24099)
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Цензор.НЕТАнекдотыКо дню полиции. Только лучшим полицейским удалось всего за пару лет стать настоящими ментами.
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