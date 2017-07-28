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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139509

Российские санкции против США действуют. Очередь в посольство США в Москве выросла в 100 раз. В 100 раз!

Спасибо, Вова!!!

2
13
 
 YV
04.08.2017
  230
 Россия (10160)
 ТОП недели

Вчера для того, чтобы выехать с Кловского узвоза на Левобережку, пришлось ехать круг - Грушевского, Ольгинская, Крещатик, Леси Украинки. ВСЁ перекрыто полицией, пробки. Причина - московские попы привезли в Киев прихожан (как и при Оранжевой революции, как возили на Антимайдан и т.д.) У меня вопрос - а нельзя было праздновать в своих приходах? Скромно, без помпезности и так, чтобы ЛЮДЯМ не мешать. И второй вопрос - оплатило ли руководство РПЦ МП затраты на полицию и НацГвардию? Транспортные расходы и т.д.? Или этот московский шабаш пятой колонны опять оплатил бюджет Украины, а конкретно за мой счёт и счёт моего кума участника АТО?

94
498
 
 Старый зольдат
28.07.2017
  4131
 УПЦ (677)

США выразили протест в связи с высылкой из РФ 700 сотрудников их посольства.

Вышлите им не протест, а дочку Лаврова и деток остальных российских моральных уродов на их родину, в Парашу.

75
782
 
 Старый зольдат
29.07.2017
  4142
 Россия (71724), США (13159)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

66
268
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  2711
 Россия (71724)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

66
470
 
 YV
01.08.2017
  3142
 Путин (24096)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

64
569
 
 YV
02.08.2017
  2679
 Россия (71724)

История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.

62
163
 
 Vasil
03.08.2017
  2336
 Россия (71724)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

61
667
 
 YV
02.08.2017
  2850
 Путин (24096)

Ну то , что Путин одевает туфли с каблуками по 15 сантиметров еще можно как-то понять. Но зачем Медведев носит трусы на пять размеров больше?!

60
767
 
 ot63
30.07.2017
  3988
 Медведев (3989)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

58
361
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3310
 коррупция (7381), реформы (2763)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

57
461
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  2196
 коррупция (7381), реформы (2763)

- Дональд, ты зачем санкции подписал?
- Вова, они меня пытали...
- Как?
- "Алло, Дональд, в останній раз питаю, коли підпишеш санкції?"

56
157
 
 Сергей76
03.08.2017
  2806
 Путин (24096), Трамп (1316)

Путин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN.

Так этим пиндосам и надо!

54
458
 
 YV
01.08.2017
  3300
 Путин (24096)

Принял Россию в восьмёрке лидеров, умудрился довести до тройки лузеров.
Какие ещё "успехи" у них впереди?

52
658
 
 YV
29.07.2017
  2384
 Путин (24096)

Рогозин мечтал колонизировать Марс.. "Канализатора" завернули ещё перед Румынией.

51
758
 
 систематик
30.07.2017
  3546
 Рогозин (193)

После неудачного полета через Румынию мировая авиация обогатилась фигурой высшего пилотажа - петлей Рогозина.

50
858
 
 ot63
30.07.2017
  3477
 Рогозин (193)
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Цензор.НЕТАнекдотыРоссийские санкции против США действуют. Очередь в посольство США в Москве выросла в 100 раз. В 100 раз! Спасибо, Вова!!!
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