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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139460

Если читать стихи Тютчева между строк.

Умом безумца не понять,
Законом общим не измерить:
Соседей может в смерть достать,
И в ложь его не надо верить...

7
07
 
 Разноязычный Украинец
03.08.2017
  447
 Путин (9952)
 ТОП недели

Вчера для того, чтобы выехать с Кловского узвоза на Левобережку, пришлось ехать круг - Грушевского, Ольгинская, Крещатик, Леси Украинки. ВСЁ перекрыто полицией, пробки. Причина - московские попы привезли в Киев прихожан (как и при Оранжевой революции, как возили на Антимайдан и т.д.) У меня вопрос - а нельзя было праздновать в своих приходах? Скромно, без помпезности и так, чтобы ЛЮДЯМ не мешать. И второй вопрос - оплатило ли руководство РПЦ МП затраты на полицию и НацГвардию? Транспортные расходы и т.д.? Или этот московский шабаш пятой колонны опять оплатил бюджет Украины, а конкретно за мой счёт и счёт моего кума участника АТО?

91
495
 
 Старый зольдат
28.07.2017
  4008
 УПЦ (677)

США выразили протест в связи с высылкой из РФ 700 сотрудников их посольства.

Вышлите им не протест, а дочку Лаврова и деток остальных российских моральных уродов на их родину, в Парашу.

74
781
 
 Старый зольдат
29.07.2017
  4029
 Россия (71706), США (13148)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

64
468
 
 YV
01.08.2017
  2946
 Путин (24093)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

63
265
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  2524
 Россия (71706)

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин.

Ну, почему годовщину крещения Руси надо отмечать шабашем?

60
464
 
 Антип61
28.07.2017
  2591
 РПЦ (405)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

59
463
 
 YV
02.08.2017
  2356
 Россия (71706)

Ну то , что Путин одевает туфли с каблуками по 15 сантиметров еще можно как-то понять. Но зачем Медведев носит трусы на пять размеров больше?!

59
766
 
 ot63
30.07.2017
  3894
 Медведев (3988)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

57
562
 
 YV
02.08.2017
  2517
 Путин (24093)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

54
357
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  3124
 коррупция (7381), реформы (2760)

Принял Россию в восьмёрке лидеров, умудрился довести до тройки лузеров.
Какие ещё "успехи" у них впереди?

52
658
 
 YV
29.07.2017
  2324
 Путин (24093)

Путин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN.

Так этим пиндосам и надо!

52
456
 
 YV
01.08.2017
  3131
 Путин (24093)

Рогозин мечтал колонизировать Марс.. "Канализатора" завернули ещё перед Румынией.

51
758
 
 систематик
30.07.2017
  3463
 Рогозин (193)

А вы знаете, что когда ребенок депутата или чиновника учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете. Бюджете Украины.

50
454
 
 Старый зольдат
02.08.2017
  1925
 коррупция (7381), реформы (2760)

Когда Россия убивает украинцев и оккупирует часть нашего государства, для Европы это катастрофа и причина глубокой озабоченности. А вот терять деньги на торговле с агрессором – реальная трагедия.

50
858
 
 ot63
28.07.2017
  2175
 Европа (1083)

Главная проблема Путина в том, что он увлёкся «многоходовочками». В результате - «ходов» много, а «выходов» - нет!!!

49
352
 
 Гайдамака
28.07.2017
  3784
 Путин (24093)
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Цензор.НЕТАнекдотыЕсли читать стихи Тютчева между строк. Умом безумца не понять, Законом общим не измерить: Соседей может в смерть…
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