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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139381

-Почему Медведев носит такие большие трусы?
-Потому что это трусы-тандем.

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12
 
 Евгений Цуканов
03.08.2017
  76
 Медведев (833)
 ТОП недели

Вчера для того, чтобы выехать с Кловского узвоза на Левобережку, пришлось ехать круг - Грушевского, Ольгинская, Крещатик, Леси Украинки. ВСЁ перекрыто полицией, пробки. Причина - московские попы привезли в Киев прихожан (как и при Оранжевой революции, как возили на Антимайдан и т.д.) У меня вопрос - а нельзя было праздновать в своих приходах? Скромно, без помпезности и так, чтобы ЛЮДЯМ не мешать. И второй вопрос - оплатило ли руководство РПЦ МП затраты на полицию и НацГвардию? Транспортные расходы и т.д.? Или этот московский шабаш пятой колонны опять оплатил бюджет Украины, а конкретно за мой счёт и счёт моего кума участника АТО?

89
493
 
 Старый зольдат
28.07.2017
  3932
 УПЦ (677)

США выразили протест в связи с высылкой из РФ 700 сотрудников их посольства.

Вышлите им не протест, а дочку Лаврова и деток остальных российских моральных уродов на их родину, в Парашу.

72
779
 
 Старый зольдат
29.07.2017
  3955
 Россия (71688), США (13139)

Сначала, с нарушением законодательства Украины, дают гражданство.
Потом, с нарушением законодательства Украины, лишают гражданства.
Затем, с нарушением законодательства Украины, возможно восстановят гражданство.
Нет стабильности. Стабильность только в нарушении законодательства Украины.

Совпадение? Не думаю.

69
1887
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  4148
 гражданство (647), Порошенко (13508), Саакашвили (1877)

Упаковку «кобзонов» у нас можно купить в любой аптеке.

Александр Невзоров

65
671
 
 YV
27.07.2017
  4307
 Кобзон (293)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

63
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 YV
01.08.2017
  2802
 Путин (24091)

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин.

Ну, почему годовщину крещения Руси надо отмечать шабашем?

60
464
 
 Антип61
28.07.2017
  2548
 РПЦ (405)

Ну то , что Путин одевает туфли с каблуками по 15 сантиметров еще можно как-то понять. Но зачем Медведев носит трусы на пять размеров больше?!

59
665
 
 ot63
30.07.2017
  3845
 Медведев (3988)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

59
261
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  2386
 Россия (71688)

Россия – это такая страна, в которой люди из XX века, решают проблемы XXI века методами XIX века.

55
358
 
 YV
02.08.2017
  2087
 Россия (71688)

- Вы не подскажите, сколько нужно украсть, чтобы потом до конца жизни оставаться честным человеком?
- Спросите не у меня, а у депутатов всех уровней, судей, прокуроров. Они точно знают.

53
255
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  2979
 коррупция (7380), реформы (2760)

-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
-Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым — получают за это по хлебалу.

53
457
 
 YV
02.08.2017
  2242
 Путин (24091)

Принял Россию в восьмёрке лидеров, умудрился довести до тройки лузеров.
Какие ещё "успехи" у них впереди?

52
557
 
 YV
29.07.2017
  2293
 Путин (24091)

Путин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN.

Так этим пиндосам и надо!

52
355
 
 YV
01.08.2017
  3006
 Путин (24091)

Когда Россия убивает украинцев и оккупирует часть нашего государства, для Европы это катастрофа и причина глубокой озабоченности. А вот терять деньги на торговле с агрессором – реальная трагедия.

51
758
 
 ot63
28.07.2017
  2153
 Европа (1083)

Рогозин мечтал колонизировать Марс.. "Канализатора" завернули ещё перед Румынией.

51
657
 
 систематик
30.07.2017
  3418
 Рогозин (193)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Почему Медведев носит такие большие трусы? -Потому что это трусы-тандем.
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