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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139294

По Москве ходят слухи, что есть еще города в России...

21
122
 
 Сергей76
02.08.2017
  488
 Россия (10160)
 ТОП недели

Вчера для того, чтобы выехать с Кловского узвоза на Левобережку, пришлось ехать круг - Грушевского, Ольгинская, Крещатик, Леси Украинки. ВСЁ перекрыто полицией, пробки. Причина - московские попы привезли в Киев прихожан (как и при Оранжевой революции, как возили на Антимайдан и т.д.) У меня вопрос - а нельзя было праздновать в своих приходах? Скромно, без помпезности и так, чтобы ЛЮДЯМ не мешать. И второй вопрос - оплатило ли руководство РПЦ МП затраты на полицию и НацГвардию? Транспортные расходы и т.д.? Или этот московский шабаш пятой колонны опять оплатил бюджет Украины, а конкретно за мой счёт и счёт моего кума участника АТО?

85
489
 
 Старый зольдат
28.07.2017
  3783
 УПЦ (677)

-Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - заявил Письков.
-А вы откуда знаете?
-Мы регулярно поставляем оружие и знаем о чем говорим! - отрезал он.

77
481
 
 Свидетель Покращення
27.07.2017
  3662
 Россия (71662)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ИЛИ - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ И СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

26 июля 2017 года, Украина, гибридная война с РФ. Депутаты Верховной Рады, пышущие здоровьем, до 5 сентября на каникулах и греют сытые животики на Бали, Канарах и Мальдивах.

26 июля 2017 года, США, нет войны с РФ. Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Конгрессмен Джон Сидней Маккейн приехал в Конгресс сразу после операции по удалению раковой опухоли на мозге, чтобы лично поддержать Украину.

76
480
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  2718
 ВР (22892), Конгресс США (301)

Сначала, с нарушением законодательства Украины, дают гражданство.
Потом, с нарушением законодательства Украины, лишают гражданства.
Затем, с нарушением законодательства Украины, возможно восстановят гражданство.
Нет стабильности. Стабильность только в нарушении законодательства Украины.

Совпадение? Не думаю.

68
1785
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  4073
 гражданство (647), Порошенко (13506), Саакашвили (1877)

США выразили протест в связи с высылкой из РФ 700 сотрудников их посольства.

Вышлите им не протест, а дочку Лаврова и деток остальных российских моральных уродов на их родину, в Парашу.

68
775
 
 Старый зольдат
29.07.2017
  3848
 Россия (71662), США (13124)

Упаковку «кобзонов» у нас можно купить в любой аптеке.

Александр Невзоров

64
670
 
 YV
27.07.2017
  4245
 Кобзон (293)

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин.

Ну, почему годовщину крещения Руси надо отмечать шабашем?

58
462
 
 Антип61
28.07.2017
  2483
 РПЦ (405)

Президент, который возит с собой по всему миру 3 самолёта, 2 немецких лимузина, контейнер жратвы и 200 холуёв, подписал закон, запрещающий бесплатный провоз багажа и верхней одежды гражданами своей страны.

54
357
 
 YV
01.08.2017
  2419
 Путин (24085)

Ну то , что Путин одевает туфли с каблуками по 15 сантиметров еще можно как-то понять. Но зачем Медведев носит трусы на пять размеров больше?!

54
660
 
 ot63
30.07.2017
  3728
 Медведев (3986)

- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности.

51
253
 
 Старый зольдат
01.08.2017
  2029
 Россия (71662)

Принял Россию в восьмёрке лидеров, умудрился довести до тройки лузеров.
Какие ещё "успехи" у них впереди?

50
555
 
 YV
29.07.2017
  2224
 Путин (24085)

Рогозин мечтал колонизировать Марс.. "Канализатора" завернули ещё перед Румынией.

49
655
 
 систематик
30.07.2017
  3313
 Рогозин (188)

После неудачного полета через Румынию мировая авиация обогатилась фигурой высшего пилотажа - петлей Рогозина.

47
754
 
 ot63
30.07.2017
  3298
 Рогозин (188)

Главная проблема Путина в том, что он увлёкся «многоходовочками». В результате - «ходов» много, а «выходов» - нет!!!

47
350
 
 Гайдамака
28.07.2017
  3715
 Путин (24085)

А говорили, что в России нет роста! Благодаря президенту Путину санкций из года в год всё больше и больше!!!

47
754
 
 YV
27.07.2017
  3730
 Путин (24085), санкции (6336)
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Цензор.НЕТАнекдотыПо Москве ходят слухи, что есть еще города в России...
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