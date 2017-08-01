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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139284

Только пыль может сделать моль - своим президентом...

9
110
 
 Сергей76
01.08.2017
  538
 Путин (9952), Россия (10160)
 ТОП недели

Вчера для того, чтобы выехать с Кловского узвоза на Левобережку, пришлось ехать круг - Грушевского, Ольгинская, Крещатик, Леси Украинки. ВСЁ перекрыто полицией, пробки. Причина - московские попы привезли в Киев прихожан (как и при Оранжевой революции, как возили на Антимайдан и т.д.) У меня вопрос - а нельзя было праздновать в своих приходах? Скромно, без помпезности и так, чтобы ЛЮДЯМ не мешать. И второй вопрос - оплатило ли руководство РПЦ МП затраты на полицию и НацГвардию? Транспортные расходы и т.д.? Или этот московский шабаш пятой колонны опять оплатил бюджет Украины, а конкретно за мой счёт и счёт моего кума участника АТО?

82
486
 
 Старый зольдат
28.07.2017
  3598
 УПЦ (677)

-Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - заявил Письков.
-А вы откуда знаете?
-Мы регулярно поставляем оружие и знаем о чем говорим! - отрезал он.

75
479
 
 Свидетель Покращення
27.07.2017
  3512
 Россия (71650)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ИЛИ - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ И СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

26 июля 2017 года, Украина, гибридная война с РФ. Депутаты Верховной Рады, пышущие здоровьем, до 5 сентября на каникулах и греют сытые животики на Бали, Канарах и Мальдивах.

26 июля 2017 года, США, нет войны с РФ. Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Конгрессмен Джон Сидней Маккейн приехал в Конгресс сразу после операции по удалению раковой опухоли на мозге, чтобы лично поддержать Украину.

74
478
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  2595
 ВР (22890), Конгресс США (301)

США выразили протест в связи с высылкой из РФ 700 сотрудников их посольства.

Вышлите им не протест, а дочку Лаврова и деток остальных российских моральных уродов на их родину, в Парашу.

67
774
 
 Старый зольдат
29.07.2017
  3704
 Россия (71650), США (13117)

Сначала, с нарушением законодательства Украины, дают гражданство.
Потом, с нарушением законодательства Украины, лишают гражданства.
Затем, с нарушением законодательства Украины, возможно восстановят гражданство.
Нет стабильности. Стабильность только в нарушении законодательства Украины.

Совпадение? Не думаю.

65
1782
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  3981
 гражданство (646), Порошенко (13503), Саакашвили (1876)

Упаковку «кобзонов» у нас можно купить в любой аптеке.

Александр Невзоров

64
569
 
 YV
27.07.2017
  4163
 Кобзон (293)

Надежду Савченко спасали всей страной не потому что она такая, а потому что мы такие.

62
567
 
 Антип61
26.07.2017
  2947
 Савченко (2852)

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин.

Ну, почему годовщину крещения Руси надо отмечать шабашем?

57
461
 
 Антип61
28.07.2017
  2405
 РПЦ (405)

Ну то , что Путин одевает туфли с каблуками по 15 сантиметров еще можно как-то понять. Но зачем Медведев носит трусы на пять размеров больше?!

55
560
 
 ot63
30.07.2017
  3525
 Медведев (3986)

Самые богатые люди обычно болваны. Один такой как-то спросил меня: «Раз вы такой умный, что же вы не разбогатели». Я ответил: «Раз вы такой богатый, что же вы не поумнели?»

(Жак Фреско)

51
556
 
 Влад Просто
26.07.2017
  2456
 богатство (197)

Принял Россию в восьмёрке лидеров, умудрился довести до тройки лузеров.
Какие ещё "успехи" у них впереди?

50
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 YV
29.07.2017
  2121
 Путин (24084)

Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости. Ни одна мышь до старости не дожила. Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда Украины.

50
1060
 
 YV
26.07.2017
  2885
 Пенсионный фонд (303)

Рогозин мечтал колонизировать Марс.. "Канализатора" завернули ещё перед Румынией.

50
555
 
 систематик
30.07.2017
  3125
 Рогозин (187)

После неудачного полета через Румынию мировая авиация обогатилась фигурой высшего пилотажа - петлей Рогозина.

48
654
 
 ot63
30.07.2017
  3111
 Рогозин (187)

Главная проблема Путина в том, что он увлёкся «многоходовочками». В результате - «ходов» много, а «выходов» - нет!!!

47
350
 
 Гайдамака
28.07.2017
  3663
 Путин (24084)
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Цензор.НЕТАнекдотыТолько пыль может сделать моль - своим президентом...
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