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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139218

Россияне только на днях узнали, что трусы Calvin Klein - это тоже скрепы.

10
313
 
 Евгений Цуканов
01.08.2017
  467
 Медведев (833)
 ТОП недели

Вчера для того, чтобы выехать с Кловского узвоза на Левобережку, пришлось ехать круг - Грушевского, Ольгинская, Крещатик, Леси Украинки. ВСЁ перекрыто полицией, пробки. Причина - московские попы привезли в Киев прихожан (как и при Оранжевой революции, как возили на Антимайдан и т.д.) У меня вопрос - а нельзя было праздновать в своих приходах? Скромно, без помпезности и так, чтобы ЛЮДЯМ не мешать. И второй вопрос - оплатило ли руководство РПЦ МП затраты на полицию и НацГвардию? Транспортные расходы и т.д.? Или этот московский шабаш пятой колонны опять оплатил бюджет Украины, а конкретно за мой счёт и счёт моего кума участника АТО?

82
486
 
 Старый зольдат
28.07.2017
  3528
 УПЦ (677)

-Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - заявил Письков.
-А вы откуда знаете?
-Мы регулярно поставляем оружие и знаем о чем говорим! - отрезал он.

75
479
 
 Свидетель Покращення
27.07.2017
  3460
 Россия (71648)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ИЛИ - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ И СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

26 июля 2017 года, Украина, гибридная война с РФ. Депутаты Верховной Рады, пышущие здоровьем, до 5 сентября на каникулах и греют сытые животики на Бали, Канарах и Мальдивах.

26 июля 2017 года, США, нет войны с РФ. Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Конгрессмен Джон Сидней Маккейн приехал в Конгресс сразу после операции по удалению раковой опухоли на мозге, чтобы лично поддержать Украину.

74
478
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  2554
 ВР (22890), Конгресс США (301)

США выразили протест в связи с высылкой из РФ 700 сотрудников их посольства.

Вышлите им не протест, а дочку Лаврова и деток остальных российских моральных уродов на их родину, в Парашу.

67
774
 
 Старый зольдат
29.07.2017
  3649
 Россия (71648), США (13112)

Сначала, с нарушением законодательства Украины, дают гражданство.
Потом, с нарушением законодательства Украины, лишают гражданства.
Затем, с нарушением законодательства Украины, возможно восстановят гражданство.
Нет стабильности. Стабильность только в нарушении законодательства Украины.

Совпадение? Не думаю.

65
1782
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  3949
 гражданство (646), Порошенко (13500), Саакашвили (1874)

Упаковку «кобзонов» у нас можно купить в любой аптеке.

Александр Невзоров

64
569
 
 YV
27.07.2017
  4135
 Кобзон (293)

Надежду Савченко спасали всей страной не потому что она такая, а потому что мы такие.

62
567
 
 Антип61
26.07.2017
  2933
 Савченко (2849)

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин.

Ну, почему годовщину крещения Руси надо отмечать шабашем?

57
461
 
 Антип61
28.07.2017
  2373
 РПЦ (405)

Ну то , что Путин одевает туфли с каблуками по 15 сантиметров еще можно как-то понять. Но зачем Медведев носит трусы на пять размеров больше?!

52
557
 
 ot63
30.07.2017
  3448
 Медведев (3986)

Самые богатые люди обычно болваны. Один такой как-то спросил меня: «Раз вы такой умный, что же вы не разбогатели». Я ответил: «Раз вы такой богатый, что же вы не поумнели?»

(Жак Фреско)

51
556
 
 Влад Просто
26.07.2017
  2443
 богатство (197)

Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости. Ни одна мышь до старости не дожила. Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда Украины.

50
1060
 
 YV
26.07.2017
  2873
 Пенсионный фонд (303)

Принял Россию в восьмёрке лидеров, умудрился довести до тройки лузеров.
Какие ещё "успехи" у них впереди?

49
453
 
 YV
29.07.2017
  2083
 Путин (24078)

Рогозин мечтал колонизировать Марс.. "Канализатора" завернули ещё перед Румынией.

48
553
 
 систематик
30.07.2017
  3050
 Рогозин (185)

Главная проблема Путина в том, что он увлёкся «многоходовочками». В результате - «ходов» много, а «выходов» - нет!!!

47
350
 
 Гайдамака
28.07.2017
  3629
 Путин (24078)

А говорили, что в России нет роста! Благодаря президенту Путину санкций из года в год всё больше и больше!!!

47
653
 
 YV
27.07.2017
  3654
 Путин (24078), санкции (6333)
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Цензор.НЕТАнекдотыРоссияне только на днях узнали, что трусы Calvin Klein - это тоже скрепы.
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