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Вчера для того, чтобы выехать с Кловского узвоза на Левобережку, пришлось ехать круг - Грушевского, Ольгинская, Крещатик, Леси Украинки. ВСЁ перекрыто полицией, пробки. Причина - московские попы привезли в Киев прихожан (как и при Оранжевой революции, как возили на Антимайдан и т.д.) У меня вопрос - а нельзя было праздновать в своих приходах? Скромно, без помпезности и так, чтобы ЛЮДЯМ не мешать. И второй вопрос - оплатило ли руководство РПЦ МП затраты на полицию и НацГвардию? Транспортные расходы и т.д.? Или этот московский шабаш пятой колонны опять оплатил бюджет Украины, а конкретно за мой счёт и счёт моего кума участника АТО?
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ИЛИ - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ И СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ
26 июля 2017 года, Украина, гибридная война с РФ. Депутаты Верховной Рады, пышущие здоровьем, до 5 сентября на каникулах и греют сытые животики на Бали, Канарах и Мальдивах.
26 июля 2017 года, США, нет войны с РФ. Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Конгрессмен Джон Сидней Маккейн приехал в Конгресс сразу после операции по удалению раковой опухоли на мозге, чтобы лично поддержать Украину.
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Сначала, с нарушением законодательства Украины, дают гражданство.
Потом, с нарушением законодательства Украины, лишают гражданства.
Затем, с нарушением законодательства Украины, возможно восстановят гражданство.
Нет стабильности. Стабильность только в нарушении законодательства Украины.
Совпадение? Не думаю.
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Изредка почитываю российские сайты, блоги, нечасто смотрю новости россТВ, совсем не читаю российские печатные издания типа "Вести". Пришёл к выводу, что 86% россиян это люди, доказавшие ошибочность теории Дарвина об эволюции. Россияне доказали, что сначала появилось человечество, а потом часть его, а именно россияне, начала мутировать до уровня человекообразных обезьян.
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