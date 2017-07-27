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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139206

"Грузия возвращается на орбиту Москвы.. " (Деканоидзе).

Не позавидуешь, попавшему в поле притяжения Чёрной дыры.

3
14
 
 систематик
31.07.2017
  386
 Грузия (9), Россия (10160)
 ТОП недели

Вчера для того, чтобы выехать с Кловского узвоза на Левобережку, пришлось ехать круг - Грушевского, Ольгинская, Крещатик, Леси Украинки. ВСЁ перекрыто полицией, пробки. Причина - московские попы привезли в Киев прихожан (как и при Оранжевой революции, как возили на Антимайдан и т.д.) У меня вопрос - а нельзя было праздновать в своих приходах? Скромно, без помпезности и так, чтобы ЛЮДЯМ не мешать. И второй вопрос - оплатило ли руководство РПЦ МП затраты на полицию и НацГвардию? Транспортные расходы и т.д.? Или этот московский шабаш пятой колонны опять оплатил бюджет Украины, а конкретно за мой счёт и счёт моего кума участника АТО?

78
381
 
 Старый зольдат
28.07.2017
  3324
 УПЦ (677)

-Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - заявил Письков.
-А вы откуда знаете?
-Мы регулярно поставляем оружие и знаем о чем говорим! - отрезал он.

74
478
 
 Свидетель Покращення
27.07.2017
  3318
 Россия (71628)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ИЛИ - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ И СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

26 июля 2017 года, Украина, гибридная война с РФ. Депутаты Верховной Рады, пышущие здоровьем, до 5 сентября на каникулах и греют сытые животики на Бали, Канарах и Мальдивах.

26 июля 2017 года, США, нет войны с РФ. Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Конгрессмен Джон Сидней Маккейн приехал в Конгресс сразу после операции по удалению раковой опухоли на мозге, чтобы лично поддержать Украину.

72
476
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  2431
 ВР (22889), Конгресс США (301)

- В Украине русофобия, в Европе русофобия, в США русофобия.Блин, хоть где-то русских любят???!!!
- В Зимбабве. Как второе блюдо. Но водителям его нельзя, ибо алкоголя в нем слишком много.

70
171
 
 Антип61
25.07.2017
  2543
 Россия (71628)

Путин в сентябре 2016 года пообещал вице-канцлеру Германии, что турбины Siemens не окажутся в Крыму, который он ранее обещал не захватывать.

68
674
 
 YV
25.07.2017
  3598
 Путин (24074)

США выразили протест в связи с высылкой из РФ 700 сотрудников их посольства.

Вышлите им не протест, а дочку Лаврова и деток остальных российских моральных уродов на их родину, в Парашу.

65
671
 
 Старый зольдат
29.07.2017
  3442
 Россия (71628), США (13089)

Сначала, с нарушением законодательства Украины, дают гражданство.
Потом, с нарушением законодательства Украины, лишают гражданства.
Затем, с нарушением законодательства Украины, возможно восстановят гражданство.
Нет стабильности. Стабильность только в нарушении законодательства Украины.

Совпадение? Не думаю.

64
1680
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  3851
 гражданство (642), Порошенко (13498), Саакашвили (1871)

Упаковку «кобзонов» у нас можно купить в любой аптеке.

Александр Невзоров

64
468
 
 YV
27.07.2017
  4036
 Кобзон (293)

Надежду Савченко спасали всей страной не потому что она такая, а потому что мы такие.

62
567
 
 Антип61
26.07.2017
  2865
 Савченко (2849)

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин.

Ну, почему годовщину крещения Руси надо отмечать шабашем?

55
459
 
 Антип61
28.07.2017
  2277
 РПЦ (405)

На сегодняшний день кто бы что ни говорил о России и как бы не плевал в её сторону, а у неё есть два самых главных достижения:

1) хоронить своих солдат которые нигде не воюют;
2) перекрывать газ украинцам, который они не покупают.

53
861
 
 ot63
25.07.2017
  3031
 Россия (71628)

Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости. Ни одна мышь до старости не дожила. Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда Украины.

50
959
 
 YV
26.07.2017
  2807
 Пенсионный фонд (303)

Изредка почитываю российские сайты, блоги, нечасто смотрю новости россТВ, совсем не читаю российские печатные издания типа "Вести". Пришёл к выводу, что 86% россиян это люди, доказавшие ошибочность теории Дарвина об эволюции. Россияне доказали, что сначала появилось человечество, а потом часть его, а именно россияне, начала мутировать до уровня человекообразных обезьян.

49
857
 
 Старый зольдат
25.07.2017
  4066
 Россия (71628)

Самые богатые люди обычно болваны. Один такой как-то спросил меня: «Раз вы такой умный, что же вы не разбогатели». Я ответил: «Раз вы такой богатый, что же вы не поумнели?»

(Жак Фреско)

49
554
 
 Влад Просто
26.07.2017
  2388
 богатство (197)

Когда Россия убивает украинцев и оккупирует часть нашего государства, для Европы это катастрофа и причина глубокой озабоченности. А вот терять деньги на торговле с агрессором – реальная трагедия.

48
553
 
 ot63
28.07.2017
  1960
 Европа (1083)
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Цензор.НЕТАнекдоты"Грузия возвращается на орбиту Москвы.. " (Деканоидзе). Не позавидуешь, попавшему в поле притяжения Чёрной дыры.
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