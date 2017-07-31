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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139168

Подумаешь, Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Украинцев он лишил всего.

 
22
 
 Евгений Цуканов
31.07.2017
  199
 Порошенко (2650)
 ТОП недели

Вчера для того, чтобы выехать с Кловского узвоза на Левобережку, пришлось ехать круг - Грушевского, Ольгинская, Крещатик, Леси Украинки. ВСЁ перекрыто полицией, пробки. Причина - московские попы привезли в Киев прихожан (как и при Оранжевой революции, как возили на Антимайдан и т.д.) У меня вопрос - а нельзя было праздновать в своих приходах? Скромно, без помпезности и так, чтобы ЛЮДЯМ не мешать. И второй вопрос - оплатило ли руководство РПЦ МП затраты на полицию и НацГвардию? Транспортные расходы и т.д.? Или этот московский шабаш пятой колонны опять оплатил бюджет Украины, а конкретно за мой счёт и счёт моего кума участника АТО?

74
377
 
 Старый зольдат
28.07.2017
  3140
 УПЦ (677)

-Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - заявил Письков.
-А вы откуда знаете?
-Мы регулярно поставляем оружие и знаем о чем говорим! - отрезал он.

71
475
 
 Свидетель Покращення
27.07.2017
  3218
 Россия (71618)

- В Украине русофобия, в Европе русофобия, в США русофобия.Блин, хоть где-то русских любят???!!!
- В Зимбабве. Как второе блюдо. Но водителям его нельзя, ибо алкоголя в нем слишком много.

69
170
 
 Антип61
25.07.2017
  2511
 Россия (71618)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ИЛИ - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ И СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

26 июля 2017 года, Украина, гибридная война с РФ. Депутаты Верховной Рады, пышущие здоровьем, до 5 сентября на каникулах и греют сытые животики на Бали, Канарах и Мальдивах.

26 июля 2017 года, США, нет войны с РФ. Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Конгрессмен Джон Сидней Маккейн приехал в Конгресс сразу после операции по удалению раковой опухоли на мозге, чтобы лично поддержать Украину.

69
473
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  2351
 ВР (22888), Конгресс США (301)

Путин в сентябре 2016 года пообещал вице-канцлеру Германии, что турбины Siemens не окажутся в Крыму, который он ранее обещал не захватывать.

67
572
 
 YV
25.07.2017
  3568
 Путин (24073)

Россия не воюет только во времена, когда жрёт гуманитарную помощь.

67
673
 
 YV
24.07.2017
  3743
 Россия (71618)

Упаковку «кобзонов» у нас можно купить в любой аптеке.

Александр Невзоров

64
266
 
 YV
27.07.2017
  3980
 Кобзон (293)

Надежду Савченко спасали всей страной не потому что она такая, а потому что мы такие.

61
566
 
 Антип61
26.07.2017
  2835
 Савченко (2848)

Сначала, с нарушением законодательства Украины, дают гражданство.
Потом, с нарушением законодательства Украины, лишают гражданства.
Затем, с нарушением законодательства Украины, возможно восстановят гражданство.
Нет стабильности. Стабильность только в нарушении законодательства Украины.

Совпадение? Не думаю.

61
1677
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  3787
 гражданство (642), Порошенко (13497), Саакашвили (1870)

США выразили протест в связи с высылкой из РФ 700 сотрудников их посольства.

Вышлите им не протест, а дочку Лаврова и деток остальных российских моральных уродов на их родину, в Парашу.

59
665
 
 Старый зольдат
29.07.2017
  3241
 Россия (71618), США (13082)

- Изя, а шо такое когнитивный диссонанс?
- Ну, например, можно идти на референдум, голосовать за присоединение к стране, в которой референдумы запрещены.

55
560
 
 Vasil
24.07.2017
  4004
 Россия (71618), Донбасс (15598)

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин.

Ну, почему годовщину крещения Руси надо отмечать шабашем?

54
458
 
 Антип61
28.07.2017
  2200
 РПЦ (405)

Любой зад можна переместить на трон, но не любая голова достойна короны.

54
660
 
 YV
24.07.2017
  3209
 власть (2630)

На сегодняшний день кто бы что ни говорил о России и как бы не плевал в её сторону, а у неё есть два самых главных достижения:

1) хоронить своих солдат которые нигде не воюют;
2) перекрывать газ украинцам, который они не покупают.

54
660
 
 ot63
25.07.2017
  3004
 Россия (71618)

Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах средство от старости. Ни одна мышь до старости не дожила. Средством очень заинтересовались работники Пенсионного Фонда Украины.

51
758
 
 YV
26.07.2017
  2779
 Пенсионный фонд (303)
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Цензор.НЕТАнекдотыПодумаешь, Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Украинцев он лишил всего.
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