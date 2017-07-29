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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139042

В одном из московских пунктов приема стеклотары открылось посольство Малороссии.

8
210
 
 Евгений Цуканов
29.07.2017
  272
 Россия (10160)
 ТОП недели

Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. А вот пленный российский наёмник Агеев на хрен никому в РФ не нужен.

68
573
 
 YV
23.07.2017
  4019
 Росія (7099)

- В Украине русофобия, в Европе русофобия, в США русофобия.Блин, хоть где-то русских любят???!!!
- В Зимбабве. Как второе блюдо. Но водителям его нельзя, ибо алкоголя в нем слишком много.

68
169
 
 Антип61
25.07.2017
  2202
 Росія (7099)

Путин в сентябре 2016 года пообещал вице-канцлеру Германии, что турбины Siemens не окажутся в Крыму, который он ранее обещал не захватывать.

66
571
 
 YV
25.07.2017
  3343
 Путін (1670)

Россия не воюет только во времена, когда жрёт гуманитарную помощь.

66
672
 
 YV
24.07.2017
  3569
 Росія (7099)

-Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - заявил Письков.
-А вы откуда знаете?
-Мы регулярно поставляем оружие и знаем о чем говорим! - отрезал он.

63
467
 
 Свидетель Покращення
27.07.2017
  2598
 Росія (7099)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ИЛИ - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ И СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

26 июля 2017 года, Украина, гибридная война с РФ. Депутаты Верховной Рады, пышущие здоровьем, до 5 сентября на каникулах и греют сытые животики на Бали, Канарах и Мальдивах.

26 июля 2017 года, США, нет войны с РФ. Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Конгрессмен Джон Сидней Маккейн приехал в Конгресс сразу после операции по удалению раковой опухоли на мозге, чтобы лично поддержать Украину.

62
466
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  1968
 ВР (2631), Конгрес США (127)

- Почему у украинцев так медленно налаживается жизнь?
- На это, помимо войны, есть ещё 423 причины.
- Почему именно столько?
- Именно столько сейчас депутатов в Верховной Раде.

58
866
 
 YV
23.07.2017
  3571
 ВР (2631)

Упаковку «кобзонов» у нас можно купить в любой аптеке.

Александр Невзоров

57
259
 
 YV
27.07.2017
  3453
 Кобзон (27)

Надежду Савченко спасали всей страной не потому что она такая, а потому что мы такие.

57
461
 
 Антип61
26.07.2017
  2592
 Савченко (1271)

Россия населена народом, который сам залез в могилу и гордо думает, что это окоп.

57
158
 
 Юрий Крайний
24.07.2017
  2879
 Росія (7099)

- Изя, а шо такое когнитивный диссонанс?
- Ну, например, можно идти на референдум, голосовать за присоединение к стране, в которой референдумы запрещены.

57
360
 
 Vasil
24.07.2017
  3882
 Росія (7099), Донбас (7621)

Сначала, с нарушением законодательства Украины, дают гражданство.
Потом, с нарушением законодательства Украины, лишают гражданства.
Затем, с нарушением законодательства Украины, возможно восстановят гражданство.
Нет стабильности. Стабильность только в нарушении законодательства Украины.

Совпадение? Не думаю.

55
1166
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  3250
 громадянство (213), Порошенко (3758), Саакашвілі Міхеіл (306)

Американцев сделал равными кольт, русских - водка

55
661
 
 санитар шестой палаты
23.07.2017
  2733
 Росія (7099), США (2637)

На сегодняшний день кто бы что ни говорил о России и как бы не плевал в её сторону, а у неё есть два самых главных достижения:

1) хоронить своих солдат которые нигде не воюют;
2) перекрывать газ украинцам, который они не покупают.

54
660
 
 ot63
25.07.2017
  2846
 Росія (7099)

Где же кремлевская принципиальность?! Почему немецкие турбины не раздавили бульдозером?!

53
154
 
 Vasil
23.07.2017
  1861
 Росія (7099)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ одном из московских пунктов приема стеклотары открылось посольство Малороссии.
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