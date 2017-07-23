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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139039

После лишение украинского гражданства Саакашвили теперь - губернатор песчаных карьеров.

2
31
 
 Евгений Цуканов
28.07.2017
  205
 Саакашвили (201)
 ТОП недели

Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. А вот пленный российский наёмник Агеев на хрен никому в РФ не нужен.

67
572
 
 YV
23.07.2017
  3964
 Россия (71596)

- В Украине русофобия, в Европе русофобия, в США русофобия.Блин, хоть где-то русских любят???!!!
- В Зимбабве. Как второе блюдо. Но водителям его нельзя, ибо алкоголя в нем слишком много.

67
168
 
 Антип61
25.07.2017
  2139
 Россия (71596)

Россия не воюет только во времена, когда жрёт гуманитарную помощь.

66
672
 
 YV
24.07.2017
  3515
 Россия (71596)

Путин в сентябре 2016 года пообещал вице-канцлеру Германии, что турбины Siemens не окажутся в Крыму, который он ранее обещал не захватывать.

64
569
 
 YV
25.07.2017
  3283
 Путин (24067)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ИЛИ - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ И СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

26 июля 2017 года, Украина, гибридная война с РФ. Депутаты Верховной Рады, пышущие здоровьем, до 5 сентября на каникулах и греют сытые животики на Бали, Канарах и Мальдивах.

26 июля 2017 года, США, нет войны с РФ. Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Конгрессмен Джон Сидней Маккейн приехал в Конгресс сразу после операции по удалению раковой опухоли на мозге, чтобы лично поддержать Украину.

61
465
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  1906
 ВР (22888), Конгресс США (301)

-Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - заявил Письков.
-А вы откуда знаете?
-Мы регулярно поставляем оружие и знаем о чем говорим! - отрезал он.

60
464
 
 Свидетель Покращення
27.07.2017
  2533
 Россия (71596)

- Почему у украинцев так медленно налаживается жизнь?
- На это, помимо войны, есть ещё 423 причины.
- Почему именно столько?
- Именно столько сейчас депутатов в Верховной Раде.

58
866
 
 YV
23.07.2017
  3559
 ВР (22888)

Россия населена народом, который сам залез в могилу и гордо думает, что это окоп.

57
158
 
 Юрий Крайний
24.07.2017
  2867
 Россия (71596)

- Изя, а шо такое когнитивный диссонанс?
- Ну, например, можно идти на референдум, голосовать за присоединение к стране, в которой референдумы запрещены.

57
360
 
 Vasil
24.07.2017
  3867
 Россия (71596), Донбасс (15584)

Надежду Савченко спасали всей страной не потому что она такая, а потому что мы такие.

57
461
 
 Антип61
26.07.2017
  2565
 Савченко (2848)

Упаковку «кобзонов» у нас можно купить в любой аптеке.

Александр Невзоров

55
257
 
 YV
27.07.2017
  3333
 Кобзон (293)

Американцев сделал равными кольт, русских - водка

55
661
 
 санитар шестой палаты
23.07.2017
  2724
 Россия (71596), США (13068)

На сегодняшний день кто бы что ни говорил о России и как бы не плевал в её сторону, а у неё есть два самых главных достижения:

1) хоронить своих солдат которые нигде не воюют;
2) перекрывать газ украинцам, который они не покупают.

53
659
 
 ot63
25.07.2017
  2824
 Россия (71596)

Где же кремлевская принципиальность?! Почему немецкие турбины не раздавили бульдозером?!

53
154
 
 Vasil
23.07.2017
  1855
 Россия (71596)

Любой зад можна переместить на трон, но не любая голова достойна короны.

53
659
 
 YV
24.07.2017
  3103
 власть (2630)
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Цензор.НЕТАнекдотыПосле лишение украинского гражданства Саакашвили теперь - губернатор песчаных карьеров.
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