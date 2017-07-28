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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 139011

Главная проблема Путина в том, что он увлёкся «многоходовочками». В результате - «ходов» много, а «выходов» - нет!!!

8
311
 
 Гайдамака
28.07.2017
  460
 Путин (9952)
 ТОП недели

Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. А вот пленный российский наёмник Агеев на хрен никому в РФ не нужен.

67
572
 
 YV
23.07.2017
  3895
 Россия (71589)

- В Украине русофобия, в Европе русофобия, в США русофобия.Блин, хоть где-то русских любят???!!!
- В Зимбабве. Как второе блюдо. Но водителям его нельзя, ибо алкоголя в нем слишком много.

67
168
 
 Антип61
25.07.2017
  2058
 Россия (71589)

Россия не воюет только во времена, когда жрёт гуманитарную помощь.

66
672
 
 YV
24.07.2017
  3443
 Россия (71589)

Путин в сентябре 2016 года пообещал вице-канцлеру Германии, что турбины Siemens не окажутся в Крыму, который он ранее обещал не захватывать.

63
568
 
 YV
25.07.2017
  3197
 Путин (24063)

- Почему у украинцев так медленно налаживается жизнь?
- На это, помимо войны, есть ещё 423 причины.
- Почему именно столько?
- Именно столько сейчас депутатов в Верховной Раде.

58
866
 
 YV
23.07.2017
  3521
 ВР (22888)

- Изя, а шо такое когнитивный диссонанс?
- Ну, например, можно идти на референдум, голосовать за присоединение к стране, в которой референдумы запрещены.

57
360
 
 Vasil
24.07.2017
  3819
 Россия (71589), Донбасс (15581)

Россия населена народом, который сам залез в могилу и гордо думает, что это окоп.

57
158
 
 Юрий Крайний
24.07.2017
  2831
 Россия (71589)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ИЛИ - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ И СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

26 июля 2017 года, Украина, гибридная война с РФ. Депутаты Верховной Рады, пышущие здоровьем, до 5 сентября на каникулах и греют сытые животики на Бали, Канарах и Мальдивах.

26 июля 2017 года, США, нет войны с РФ. Конгресс США проголосовал за новые санкции против России. Конгрессмен Джон Сидней Маккейн приехал в Конгресс сразу после операции по удалению раковой опухоли на мозге, чтобы лично поддержать Украину.

57
461
 
 Старый зольдат
27.07.2017
  1722
 ВР (22888), Конгресс США (300)

Надежду Савченко спасали всей страной не потому что она такая, а потому что мы такие.

55
459
 
 Антип61
26.07.2017
  2478
 Савченко (2848)

-Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - заявил Письков.
-А вы откуда знаете?
-Мы регулярно поставляем оружие и знаем о чем говорим! - отрезал он.

55
459
 
 Свидетель Покращення
27.07.2017
  2318
 Россия (71589)

Американцев сделал равными кольт, русских - водка

55
661
 
 санитар шестой палаты
23.07.2017
  2688
 Россия (71589), США (13065)

Где же кремлевская принципиальность?! Почему немецкие турбины не раздавили бульдозером?!

53
154
 
 Vasil
23.07.2017
  1826
 Россия (71589)

Любой зад можна переместить на трон, но не любая голова достойна короны.

53
659
 
 YV
24.07.2017
  3065
 власть (2630)

На сегодняшний день кто бы что ни говорил о России и как бы не плевал в её сторону, а у неё есть два самых главных достижения:

1) хоронить своих солдат которые нигде не воюют;
2) перекрывать газ украинцам, который они не покупают.

52
658
 
 ot63
25.07.2017
  2767
 Россия (71589)

Интересно: во сколько раз подорожает бензин, если нефть будет бесплатной?

52
456
 
 Сергей76
24.07.2017
  3065
 бензин (252)
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Цензор.НЕТАнекдотыГлавная проблема Путина в том, что он увлёкся «многоходовочками». В результате - «ходов» много, а «выходов» - нет!!!
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