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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138950

Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Во-первых - нарушил Конституцию Украины, во-вторых - Янукович и вся его банда за "поребриком" и оставшиеся здесь до сих пор граждане Украины.

2
35
 
 систематик
27.07.2017
  512
 Порошенко (2649), Саакашвили (200)
 ТОП недели

Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. А вот пленный российский наёмник Агеев на хрен никому в РФ не нужен.

67
572
 
 YV
23.07.2017
  3714
 Россия (71586)

Россия не воюет только во времена, когда жрёт гуманитарную помощь.

65
671
 
 YV
24.07.2017
  3275
 Россия (71586)

-ВладимВладимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Буду краток, я - вместо.

65
671
 
 Старый зольдат
21.07.2017
  3583
 Путин (24058)

- В Украине русофобия, в Европе русофобия, в США русофобия.Блин, хоть где-то русских любят???!!!
- В Зимбабве. Как второе блюдо. Но водителям его нельзя, ибо алкоголя в нем слишком много.

64
165
 
 Антип61
25.07.2017
  1819
 Россия (71586)

Путин в сентябре 2016 года пообещал вице-канцлеру Германии, что турбины Siemens не окажутся в Крыму, который он ранее обещал не захватывать.

61
566
 
 YV
25.07.2017
  3008
 Путин (24058)

- Почему у украинцев так медленно налаживается жизнь?
- На это, помимо войны, есть ещё 423 причины.
- Почему именно столько?
- Именно столько сейчас депутатов в Верховной Раде.

58
866
 
 YV
23.07.2017
  3445
 ВР (22888)

Россия населена народом, который сам залез в могилу и гордо думает, что это окоп.

57
158
 
 Юрий Крайний
24.07.2017
  2738
 Россия (71586)

- Изя, а шо такое когнитивный диссонанс?
- Ну, например, можно идти на референдум, голосовать за присоединение к стране, в которой референдумы запрещены.

57
259
 
 Vasil
24.07.2017
  3695
 Россия (71586), Донбасс (15577)

Американцев сделал равными кольт, русских - водка

56
561
 
 санитар шестой палаты
23.07.2017
  2629
 Россия (71586), США (13064)

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

56
258
 
 Сергей76
21.07.2017
  3635
 Донбасс (15577)

На сегодняшний день кто бы что ни говорил о России и как бы не плевал в её сторону, а у неё есть два самых главных достижения:

1) хоронить своих солдат которые нигде не воюют;
2) перекрывать газ украинцам, который они не покупают.

53
457
 
 ot63
25.07.2017
  2623
 Россия (71586)

Где же кремлевская принципиальность?! Почему немецкие турбины не раздавили бульдозером?!

53
154
 
 Vasil
23.07.2017
  1779
 Россия (71586)

Россия всегда была психиатрической лечебницей. Просто в 1917 больные решили, что смогут обойтись без медперсонала.

53
558
 
 YV
21.07.2017
  2755
 Россия (71586)

Интересно: во сколько раз подорожает бензин, если нефть будет бесплатной?

52
456
 
 Сергей76
24.07.2017
  2990
 бензин (252)

Любой зад можна переместить на трон, но не любая голова достойна короны.

52
658
 
 YV
24.07.2017
  2990
 власть (2630)
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Цензор.НЕТАнекдотыПорошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Во-первых - нарушил Конституцию Украины, во-вторых -…
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