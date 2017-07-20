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Молитва до проекту закону №6772
Отче наш, що є на Банковій,
Нехай святиться ім'я Твоє.
Нехай прийде Царство Твоє,
Нехай буде воля Твоя, як в Брюсселі, так і у Вашингтоні;
Бабла нашого щоденного дай нам сьогодні;
Й одпусти нам кредити наші, як і ми відпускаємо кредиторам нашим;
І відведи нас від офшорів,
Але визволи нас від злого прокурора
В ім'я Петра, Олексія й Святого Безвізу
Амінь!
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