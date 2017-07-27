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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138884

-Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы.
-А разве там на избирательных участках были найдены визитки Яроша?

 
00
 
 Евгений Цуканов
27.07.2017
  26
 выборы (660), Трамп (214)
 ТОП недели

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

68
472
 
 Сергей76
20.07.2017
  4099
 Захарченко (781)

Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. А вот пленный российский наёмник Агеев на хрен никому в РФ не нужен.

66
470
 
 YV
23.07.2017
  3644
 Россия (71580)

Россия не воюет только во времена, когда жрёт гуманитарную помощь.

64
569
 
 YV
24.07.2017
  3198
 Россия (71580)

-ВладимВладимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Буду краток, я - вместо.

64
670
 
 Старый зольдат
21.07.2017
  3527
 Путин (24056)

- В Украине русофобия, в Европе русофобия, в США русофобия.Блин, хоть где-то русских любят???!!!
- В Зимбабве. Как второе блюдо. Но водителям его нельзя, ибо алкоголя в нем слишком много.

63
164
 
 Антип61
25.07.2017
  1748
 Россия (71580)

Путин в сентябре 2016 года пообещал вице-канцлеру Германии, что турбины Siemens не окажутся в Крыму, который он ранее обещал не захватывать.

61
465
 
 YV
25.07.2017
  2921
 Путин (24056)

- Почему у украинцев так медленно налаживается жизнь?
- На это, помимо войны, есть ещё 423 причины.
- Почему именно столько?
- Именно столько сейчас депутатов в Верховной Раде.

56
763
 
 YV
23.07.2017
  3418
 ВР (22887)

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

56
258
 
 Сергей76
21.07.2017
  3619
 Донбасс (15573)

- Изя, а шо такое когнитивный диссонанс?
- Ну, например, можно идти на референдум, голосовать за присоединение к стране, в которой референдумы запрещены.

55
257
 
 Vasil
24.07.2017
  3643
 Россия (71580), Донбасс (15573)

Россия населена народом, который сам залез в могилу и гордо думает, что это окоп.

55
156
 
 Юрий Крайний
24.07.2017
  2706
 Россия (71580)

Американцев сделал равными кольт, русских - водка

55
560
 
 санитар шестой палаты
23.07.2017
  2604
 Россия (71580), США (13061)

На сегодняшний день кто бы что ни говорил о России и как бы не плевал в её сторону, а у неё есть два самых главных достижения:

1) хоронить своих солдат которые нигде не воюют;
2) перекрывать газ украинцам, который они не покупают.

54
357
 
 ot63
25.07.2017
  2559
 Россия (71580)

Россия всегда была психиатрической лечебницей. Просто в 1917 больные решили, что смогут обойтись без медперсонала.

54
458
 
 YV
21.07.2017
  2740
 Россия (71580)

Интересно: во сколько раз подорожает бензин, если нефть будет бесплатной?

51
354
 
 Сергей76
24.07.2017
  2960
 бензин (252)

Где же кремлевская принципиальность?! Почему немецкие турбины не раздавили бульдозером?!

51
152
 
 Vasil
23.07.2017
  1759
 Россия (71580)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы. -А разве там на избирательных участках были найдены визитки Яроша?
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