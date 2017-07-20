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"Цена агрессии должна расти!", - Порошенко о голосовании в Конгрессе США за законопроект о санкциях против РФ.
По информации Госстата: За январь-май 2017 года экспорт товаров в Россию вырос на 33,2% – до 1,596 млрд долл. (9,3% общего объема), импорт товаров из РФ вырос на 44,8% – до 2,473 млрд долл.
ИТОГО: 2,473 - 1,596 = 0,877 млрд долл – уплатила Украина за российскую агрессию в январе-мае 2017г.
Страшно даже представить, какой будет цена агрессии, если США начнёт «прессовать» Россию, методами Порошенко.
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