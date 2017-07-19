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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138819

Самые богатые люди обычно болваны. Один такой как-то спросил меня: «Раз вы такой умный, что же вы не разбогатели». Я ответил: «Раз вы такой богатый, что же вы не поумнели?»

(Жак Фреско)

8
08
 
 Влад Просто
26.07.2017
  394
 богатство (4)
 ТОП недели

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

68
371
 
 Сергей76
20.07.2017
  3967
 Захарченко (78)

Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. А вот пленный российский наёмник Агеев на хрен никому в РФ не нужен.

64
468
 
 YV
23.07.2017
  3457
 Росія (7064)

Россия не воюет только во времена, когда жрёт гуманитарную помощь.

63
467
 
 YV
24.07.2017
  2984
 Росія (7064)

-ВладимВладимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Буду краток, я - вместо.

62
668
 
 Старый зольдат
21.07.2017
  3410
 Путін (1661)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

61
364
 
 YV
20.07.2017
  3728
 Кобзон (25)

Путин в сентябре 2016 года пообещал вице-канцлеру Германии, что турбины Siemens не окажутся в Крыму, который он ранее обещал не захватывать.

57
259
 
 YV
25.07.2017
  2496
 Путін (1661)

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

57
158
 
 Сергей76
21.07.2017
  3552
 Донбас (7600)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

57
562
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  3461
 Донбас (7600)

В России всегда было "время собирать земли"... И никогда не было времени их обрабатывать.

57
360
 
 YV
20.07.2017
  2015
 Росія (7064)

- В Украине русофобия, в Европе русофобия, в США русофобия.Блин, хоть где-то русских любят???!!!
- В Зимбабве. Как второе блюдо. Но водителям его нельзя, ибо алкоголя в нем слишком много.

56
056
 
 Антип61
25.07.2017
  1478
 Росія (7064)

- Почему у украинцев так медленно налаживается жизнь?
- На это, помимо войны, есть ещё 423 причины.
- Почему именно столько?
- Именно столько сейчас депутатов в Верховной Раде.

55
661
 
 YV
23.07.2017
  3298
 ВР (2630)

- Изя, а шо такое когнитивный диссонанс?
- Ну, например, можно идти на референдум, голосовать за присоединение к стране, в которой референдумы запрещены.

54
155
 
 Vasil
24.07.2017
  3394
 Росія (7064), Донбас (7600)

Россия всегда была психиатрической лечебницей. Просто в 1917 больные решили, что смогут обойтись без медперсонала.

53
457
 
 YV
21.07.2017
  2682
 Росія (7064)

Американцев сделал равными кольт, русских - водка

53
457
 
 санитар шестой палаты
23.07.2017
  2500
 Росія (7064), США (2609)

Россия населена народом, который сам залез в могилу и гордо думает, что это окоп.

52
153
 
 Юрий Крайний
24.07.2017
  2565
 Росія (7064)
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Цензор.НЕТАнекдотыСамые богатые люди обычно болваны. Один такой как-то спросил меня: «Раз вы такой умный, что же вы не разбогатели». Я…
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