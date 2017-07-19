Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
"Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР", - Петренко.
- А давай, сразу отменим ВСЕ законы!?
- Нехорошо, Пётр Алексеевич! Работы меня лишить хотите, не будет законов – не будет Минюста.
- Не переживай, Павел Дмитриевич, создадим тебе Мининквиз. Станешь Министром Инквизиции, будешь следить за тем, как депутаты, глядя на мой портретик, «Отче наш» читают.
460