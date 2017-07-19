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Кто больший глупец, Янукович, который не умел пользоваться интернетом и соцсетями и не знал, что о нем говорят, а поэтому не мог сделать своевременные выводы или Порошенко, который умеет пользоваться интернетом, ведёт дискуссии в соцсетях под разными именами, знает, как о нем отзывается народ и долю своего предшественника, но не делает и даже не пытается сделать для себя совершенно никаких выводов?
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