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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138791

«Меркель и Макрон призвали к реализации минских договоренностей в ПОЛНОМ объеме, включая ПОЛИТИЧЕСКУЮ, экономическую и гуманитарную составляющие … подчеркнули важность скорейшего ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ конфликта».

Хотя, заявление больше напоминает короткое: «война окончена, сдавайтесь», для кого-то это – победа порошенковской дипломатии.

 
44
 
 Влад Просто
25.07.2017
  429
 минские соглашения (23)
 ТОП недели

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

68
371
 
 Сергей76
20.07.2017
  3805
 Захарченко (780)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

62
870
 
 YV
19.07.2017
  2921
 Россия (71543)

Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. А вот пленный российский наёмник Агеев на хрен никому в РФ не нужен.

62
466
 
 YV
23.07.2017
  3175
 Россия (71543)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

61
162
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2948
 украинцы (2553)

-ВладимВладимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Буду краток, я - вместо.

61
667
 
 Старый зольдат
21.07.2017
  3292
 Путин (24056)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

61
364
 
 YV
20.07.2017
  3643
 Кобзон (291)

Россия не воюет только во времена, когда жрёт гуманитарную помощь.

57
461
 
 YV
24.07.2017
  2571
 Россия (71543)

В России всегда было "время собирать земли"... И никогда не было времени их обрабатывать.

57
360
 
 YV
20.07.2017
  1949
 Россия (71543)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

57
562
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  3403
 Донбасс (15545)

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

56
157
 
 Сергей76
21.07.2017
  3462
 Донбасс (15545)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

55
560
 
 YV
19.07.2017
  2705
 Донбасс (15545)

Оказывается, в Мюнхене Трамп более двух часов пытался выяснить у Путина, зачем тот избрал его Президентом США.

54
357
 
 норка
19.07.2017
  2640
 Путин (24056), Трамп (1277)

- Почему у украинцев так медленно налаживается жизнь?
- На это, помимо войны, есть ещё 423 причины.
- Почему именно столько?
- Именно столько сейчас депутатов в Верховной Раде.

53
659
 
 YV
23.07.2017
  3096
 ВР (22885)

Россия всегда была психиатрической лечебницей. Просто в 1917 больные решили, что смогут обойтись без медперсонала.

52
456
 
 YV
21.07.2017
  2602
 Россия (71543)

Жители Донецка смогли побывать в трех странах, не выезжая из города.

52
355
 
 Макеевка
19.07.2017
  2817
 Донбасс (15545)
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Цензор.НЕТАнекдоты«Меркель и Макрон призвали к реализации минских договоренностей в ПОЛНОМ объеме, включая ПОЛИТИЧЕСКУЮ, экономическую…
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